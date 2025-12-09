Microsoft Excel es una de las herramientas más utilizadas en el mundo empresarial, académico y personal.

Entre sus funciones más valoradas está la posibilidad de crear gráficos que transforman tablas de números en representaciones visuales claras, comprensibles y atractivas. Los gráficos son esenciales para comunicar información de manera efectiva, detectar patrones y tomar decisiones basadas en datos.

Cómo presentar de manera clara los resultados con un gráfico de Excel pxfuel

A continuación, paso a paso sobre cómo crear un gráfico en Excel, desde la preparación de los datos hasta la personalización del diseño, además de algunos consejos prácticos para elegir el tipo de gráfico adecuado.

1 Preparar los datos

Antes de insertar un gráfico, es fundamental asegurarse de que la información esté organizada de forma clara.

Excel interpreta los datos en filas y columnas, por lo que lo ideal es:

Colocar los títulos o categorías en la primera fila o columna.

en la primera fila o columna. Ingresar los valores numéricos en las celdas correspondientes.

en las celdas correspondientes. Evitar dejar espacios en blanco dentro de la tabla de datos.

Por ejemplo, si se quieren mostrar las ventas de un negocio en los últimos seis meses, deberías tener en una columna los nombres de los meses y en la columna contigua las cifras de ventas.

2 Seleccionar el rango de datos

Una vez que la tabla está lista, el siguiente paso es seleccionar el rango de celdas que contiene la información. Esto incluye tanto los encabezados como los valores.

Para hacerlo:

Hacer clic en la primera celda de la tabla.

Mantener presionado el mouse o utiliza la tecla Shift junto con las flechas del teclado para marcar toda la información.

Este paso es clave porque Excel usará lo que selecciones para generar el gráfico.

3 Insertar un gráfico

Con los datos seleccionados, dirígete a la pestaña Insertar en la barra superior de Excel. Ahí se encuentra un grupo llamado Gráficos, donde se muestran diferentes opciones visuales.

Algunos de los tipos más comunes son:

Gráfico de columnas o barras: ideal para comparar valores entre distintas categorías.

ideal para comparar valores entre distintas categorías. Gráfico de líneas: útil para mostrar tendencias a lo largo del tiempo.

útil para mostrar tendencias a lo largo del tiempo. Gráfico circular o de pastel: Sirve para mostrar proporciones o porcentajes de un total.

Sirve para mostrar proporciones o porcentajes de un total. Gráfico de dispersión: Ayuda a analizar la relación entre dos variables.

Hacer clic en el icono del gráfico que mejor se adapte a tus datos, y Excel lo insertará automáticamente en tu hoja de cálculo.

4 Personalizar el gráfico

El gráfico que aparece en pantalla es solo el punto de partida. Excel ofrece una gran variedad de herramientas para personalizarlo y hacerlo más claro o visualmente atractivo.

Al seleccionar el gráfico, se activan nuevas pestañas en la parte superior, como Diseño de gráfico y Formato.

Desde ahí se puede:

Cambiar el estilo o los colores del gráfico.

Agregar títulos descriptivos.

Mostrar etiquetas de datos sobre cada punto o barra.

Modificar el diseño de los ejes.

Insertar líneas de tendencia o leyendas.

La personalización no solo mejora la estética, sino que también ayuda a que la audiencia comprenda mejor la información.

5 Elegir el gráfico adecuado

Uno de los errores más comunes es utilizar el tipo de gráfico equivocado.

No todos los gráficos sirven para todo, y elegir el adecuado depende de lo que se quiera comunicar:

Si se desea comparar cantidades entre diferentes categorías, las columnas o barras son la mejor opción.

entre diferentes categorías, las columnas o barras son la mejor opción. Para analizar cómo cambian los valores en el tiempo , las líneas son más efectivas.

, las líneas son más efectivas. Cuando se quiere mostrar la distribución de un total en partes , el gráfico circular es más claro.

, el gráfico circular es más claro. Si se necesita estudiar la relación entre dos variables numéricas, el de dispersión es el indicado.

La clave está en preguntarse: ¿qué quiero resaltar? y a partir de ahí elegir el formato más útil.

6 Ajustar el gráfico para presentaciones o informes

Un gráfico no siempre se queda dentro de Excel. Muchas veces es necesario para una presentación en PowerPoint o un informe en Word.

Para esto:

Hacer clic derecho sobre el gráfico y selecciona Copiar . Luego puedes pegarlo en otra aplicación.

. Luego puedes pegarlo en otra aplicación. También se puede guardar el gráfico como una imagen. Solo hay que hacer clic derecho y elegir la opción Guardar como imagen.

Esto permite utilizar los gráficos de Excel en diferentes contextos sin necesidad de recrearlos desde cero.

Los gráficos son muy útiles para comunicar resultados iStock

Crear un gráfico en Excel no requiere ser un experto, pero sí implica entender cómo organizar los datos y elegir la representación visual más adecuada. Con unos pocos clics se puede transformar una tabla numérica en una imagen que hable por sí misma, capaz de comunicar información de manera clara y persuasiva.