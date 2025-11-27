Qué personas estarán favorecidas en el amor, el trabajo y la salud en el 2026, según la milenaria astrología japonesa

Con la llegada del 2026, muchas personas buscan anticipar qué clase de energía traerá el nuevo ciclo. Más allá de los horóscopos tradicionales y de la lectura de cartas, la astrología japonesa es una de las disciplinas esotéricas más consultadas en Oriente por su precisión. Su método, conocido como la Ciencia de las Nueve Estrellas (Kyusei Kigaku), es tan popular en Japón que se utiliza para elegir fechas de bodas, definir mudanzas, planear inversiones e incluso organizar viajes.

Según este sistema, el 2026 será el año del Caballo de Fuego, un signo asociado con el movimiento y los cambios inesperados. A su vez, la energía anual estará regida por la estrella Ichihaku, conocida como la Estrella Blanca de Agua. Este símbolo representa intuición, adaptación, sensibilidad y transformación, cualidades que influirán en todos los perfiles del sistema, aunque con especial impacto en quienes vibran con los elementos agua y madera.

Para los astrólogos japoneses, el 2026 será un año ideal para quienes estén dispuestos a reinventarse, abrirse a nuevos entornos laborales o tener nuevos vínculos personales. También será fértil para los cambios profesionales, los estudios, los proyectos creativos y las oportunidades digitales.

¿Cómo descubrir cuál es mi estrella?

La Ciencia de las Nueve Estrellas combina astrología oriental, feng shui y numerología para clasificar a las personas según su Honmyosei, la estrella principal que surge de reducir la suma de los dígitos del año de nacimiento a un solo número. Cada año, estas estrellas se reacomodan dentro de un “disco de destino”, una brújula energética que marca la suerte en amor, dinero, salud, creatividad y viajes.

1. Tomá tu año completo de nacimiento.

Ejemplo: 1987

2. Sumá todos los dígitos.

1 + 9 + 8 + 7 = 25

3. Reducí el resultado a un solo número.

2 + 5 = 7

Ese número final es tu estrella principal u Honmyosei.

4. Casos especiales.

Si naciste después del 4 de febrero, esta estrella te corresponde sin cambios. Si naciste entre el 1 de enero y el 3 de febrero, es posible que pertenezcas a la estrella del año anterior, ya que el calendario energético japonés inicia el 4 de febrero. Ejemplo: alguien nacido el 20 de enero de 1990 debe calcular la estrella usando 1989.

5. Resultado final

El número obtenido (del 1 al 9) define tu categoría dentro del sistema y te permite consultar tus predicciones para 2026.

Las estrellas más favorecidas en 2026

Los especialistas coinciden en que las estrellas agua y madera serán las más beneficiadas.

La Estrella 1 (Agua) será la gran favorita del año, con oportunidades románticas, ascensos laborales, viajes y conexiones imprevistas para quienes nacieron en años como 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 y 2016.

(Agua) será la gran favorita del año, con oportunidades románticas, ascensos laborales, viajes y conexiones imprevistas para quienes nacieron en años como 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 y 2016. La Estrella 3 (Madera) vivirá un impulso creativo excepcional.

(Madera) vivirá un impulso creativo excepcional. La Estrella 4 (Madera) tendrá un año fértil en reconciliaciones, acuerdos y nuevas propuestas de trabajo.

(Madera) tendrá un año fértil en reconciliaciones, acuerdos y nuevas propuestas de trabajo. Las estrellas 6 (Metal) y 9 (Fuego) también verán avances en relaciones, proyectos y negociaciones económicas.

(Metal) y (Fuego) también verán avances en relaciones, proyectos y negociaciones económicas. En contraste, la Estrella 5 (Tierra) atravesará procesos intensos de cambio interno, mientras que la Estrella 8 (Tierra) enfocará el año en reforzar estabilidad, vínculos familiares y finanzas.