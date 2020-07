Ante la pandemia, la cerveza llega directo de la fábrica

Con los bares cerrados, las microcervecerías buscan sostener el vínculo con sus consumidores a través del e-commerce Fuente: LA NACION

11 de julio de 2020

"Lo veníamos planeando desde antes de la cuarentena, esto fue el empujón que nos faltaba", dice Nicolás Raiber, uno de los socios detrás de Dos Dingos, la fábrica de cerveza que en tan solo dos años de vida se ganó la fidelidad de sus muchos consumidores. Así Nicolás explica el flamante lanzamiento de la tienda online de la marca, donde es posible comprar directo de fábrica los estilos de cerveza que producen.

"Con mi socio vivimos en Australia, y ahí la cerveza artesanal en lata es muy común, se consigue en todos lados. También en En Estados Unidos, donde nació todo el auge craft, las grandes marcas como Sierra Nevada o Anchor ya nacieron enlatando. En realidad el caso atípico es Argentina: solo acá pasa esto de que el 97% de la cerveza artesanal que se consume es en los bares", cuenta.

Hoy, coronavirus mediante, el escenario cambió de manera radical. Sin bares abiertos, las cervecerías artesanales armaron en tiempo record sus e-commerce para llegar a los consumidores finales. En solo tres meses se sumaron marcas como Gorilla, Temple, Buller, Antares, Buko, Suburbier o la pampeana Nuevo Origen, una de las marcas más personales del país. Rabieta fue más allá, abriendo craftmoments.com.ar, sitio multimarca donde conseguir sus cervezas así como las de productores amigos. E incluso cervecerías sin tienda online igualmente hacen ventas directas por redes sociales, como sucede con Minga, Itzel o Mur, entre más ejemplos.

Es que si el aislamiento social afectó a toda la gastronomía, este golpe fue particularmente duro con las cervecerías, con lógicas de consumo masivas, veredas llenas y largas trasnoches hoy tan lejanas. En medio de este panorama sombrío, llegar directamente a los hogares se muestra como una luz esperanzadora que ilumina el extremo del túnel pandémico. "Para nosotros, el 80% de la venta era de barriles para las franquicias en todo el país", dice Pablo Rodríguez, socio fundador del ícono marplatense Antares, una de las pocas marcas artesanales con propias líneas de envasado, desde donde salen las botellas y latas que desde hace dos meses ofrecen en su flamante tienda online.

"Nos fue muy bien en algunas acciones, como la del día del padre. Es un canal muy dependiente de promociones y publicaciones, hay que moverse todo el tiempo. Y si bien el presente es complicado, hay algo bueno para rescatar: todo esto puede ayudar a que una vez que pase la pandemia la categoría artesanal crezca un poco más, manteniendo los lugares ganados en almacenes y autoservicios. Hay que ver cómo juega la crisis económica del país", dice.

En Argentina los números son elocuentes. Más allá de la visibilidad que ganó la cerveza artesanal en el país, su volumen de venta apenas representa un 3% de la categoría. Un porcentaje que difícilmente crezca a menos de que estas marcas lleguen a los hogares.

De todo un poco

Lejos de darse por vencidas las cervecerías dan pelea en cada segmento posible. Entre las más proactivas está Temple, que apostó a distintas estrategias de supervivencia e incluso de crecimiento. "Por un lado, activamos nuestros bares con las apps de deliveries para mejorar la propuesta y el precio, pensando en lo que el cliente iba a demandar desde su casa. Por el otro, abrimos nuestra propia tienda [encasa.temple.com.ar], donde vendemos las cervezas, también merchandising e incluso Bosque, nuestro nuevo craft gin. E hicimos la campaña volverajuntarnos.com, con venta futura 3x1 para canjear en todos nuestros locales cuando termine la pandemia", cuenta Juan Nielsen, uno de los socios de Temple.

Tal vez lo más revolucionario que hizo esta marca es haber llegado a supermercados y autoservicios de barrio con tres variedades, logrando una presencia que hasta ahora era esquiva para el mundo artesanal. "En esos canales lanzamos la Wolf IPA, la Honey y la Scottish, gracias a un acuerdo de producción y distribución con ZX Ventures, la aceleradora mundial de Inbev que hace acuerdos de este estilo con cervecerías artesanales locales", dice Juan.

Tras varios años de crecimiento (y dos años de crisis, entre 2018 y 2019), hoy las fábricas artesanales vuelven directamente a sus inicios con pequeñas producciones para no arriesgar capital financiero. "Nos pasa a todos: en los últimos años crecimos e invertimos en infraestructura y hoy extrañamos con nostalgia esos pequeños fermentadores de 500 litros que usábamos al nacer", cuenta Nicolás Rodríguez Etchelet, socio de Gorilla, una marca que ganó merecido prestigio gracias a sus estilos innovadores repletos de personalidad y sabor.

"En diciembre nuestras cocciones mínimas eran de 2000 litros; ahora son de apenas 1000. No podemos enfrentar el gasto de hacer más y guardar stock. En muchos casos, hacemos cervezas colaborativas que nos permite dividir costos, guardar solo 500 litros para cada uno y ganar puntos de venta. Y lanzamos el e-commerce, aprovechando una comunidad de seguidores con la que tenemos muy buena interacción. Todo se fue dando de manera natural y si bien no es algo que haya explotado, sí nos permite seguir trabajando. E incluso hacemos entregas en lugares donde no había bares con nuestras marcas, como hace unos días que mandamos latas a Luis Guillón".

Para Agustín Abruzzi, de Buller (el primer brew pub porteño, con fábrica propia en Ezeiza y más de 20 años de historia), "es un camino que estamos arrancando. Lanzamos la tienda online, presentamos nuevas cervezas colaborativas junto con los chicos de Tacuara y también con los de Buko y ahora estamos viendo cómo llegar a otros puntos de venta. La tienda la abrimos hace apenas un mes, estamos aprendiendo, viendo cómo pautar y moverse, diseñando la logística y entrega, todo cuidando que los costos no suban demasiado. Es paso a paso. Pero de algo estoy seguro: las latas y la venta directa es algo que llegó para quedarse", afirma.

Tiendas virtuales

