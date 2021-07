Antes y después: la increíble transformación del perro con el pelo de “una oveja”

En Kansas City, Estados Unidos, tuvo lugar el rescate canino que conmueve a todos en las redes sociales. Una organización no gubernamental que se dedica a recuperar animales abandonados compartió el caso de un perro que llegó en pésimas condiciones de salud al lugar: su pelo parecía el de una oveja y tuvieron que afeitarlo por completo para que pueda ver y comer.

El caso se viralizó en Tik Tok, gracias a los videos de la cuenta de la ONG KC Pet Project (kcpetproject): más de 75 millones de reproducciones hicieron que el animal conquiste al mundo. En el primer clip se aprecia el momento en que trajeron al perro, y debido a la gran cantidad de pelo endurecido que tenía solo se le podía ver el hocico y la lengua.

El video viral de un perro rescatado que tenía el pelo como una oveja - Tik Tok @kcpetproject

Luego mostraron la lenta recuperación: con cuidado y delicadeza dos veterinarias le fueron quitando todo el pelaje, hasta dejarlo completamente pelado para aplicarle curaciones y ayudar a que se recupere. Después de varios días internado en la clínica de animales compartieron otro video, musicalizado con el hit “Here comes the sun”, de The Beatles, y mostraron el impresionante cambio.

Antes y después: así quedó el perro después de ser rescatado -Fuente: Tik Tok @kcpetproject

Mientras lo bañan y lo sostienen en toallas, se pudo ver al perro moviendo la cola, expresando su agradecimiento y alegría en todo momento. La organización benéfica que lo rescató asegura en su sitio web que cuida más de 10.000 animales al año, y disponen de 14 ubicaciones en Missouri y Kansas, que funcionan también como centros de adopción.

