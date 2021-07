La cueva del rey exiliado: hallan un “palacio de piedra” de 1200 años

Un equipo de arqueólogos del Instituto de Patrimonio Cultural de la Royal Agricultural University (RAU) y de Wessex Archaeology descubrió una misteriosa cueva que habría sido el hogar de un rey anglosajón, exiliado hace 1200 años. Se trata de la caverna de Anchor Church, en Derbyshire, Inglaterra, que hace tres siglos se usaba para fiestas de la alta sociedad.

Según la revista Proceedings of the University of Bristol Speleological Society, la vivienda y el oratorio anglosajón que se levantaron en el lugar datan del siglo IX. Los investigadores también creen que el sitio albergó al rey Eardwulf, depuesto como monarca de Northumbria en el 806 d.C. (y fallecido en el 830 d.C.) y quien vivió por muchos años exiliado en ese lugar y fue enterrado en Breedon on the Hill en Leicestershire, a solo cinco millas de las cuevas.

“Las similitudes arquitectónicas con los edificios sajones y la asociación documentada hacen un caso convincente de que estas cuevas fueron construidas o ampliadas para albergar al rey exiliado”, indican en un artículo de la RAU, donde dieron a conocer el hallazgo.

“Nuestros hallazgos demuestran que este pequeño y extraño edificio excavado en la roca en Derbyshire es más probable que sea del siglo IX que del siglo XVIII, como se había pensado. Esto lo convertiría en el ‘interior doméstico intacto’ (con puertas, piso, techo, ventanas) más antiguo del Reino Unido y, lo que es más extraordinario, es que puede que allí haya vivido un rey que se convirtió en santo”, dijo Edmund Simons, uno de los investigadores.

La misteriosa cueva que exilió a un rey sajón Wessex Archaeology

De acuerdo con la investigación, la casa-cueva está catalogada como caverna natural de grado II ampliada en el siglo XVIII, aunque los expertos todavía tienen que comprobar esta teoría. “No es una cueva natural; no puedo pensar en un proceso natural que haga paredes, puertas y ventanas, y mucho menos pilares”, indicó Simons. Pero todo en la cueva, como la estrechez de las ventanas, apuntan a la arquitectura sajona.

En el estudio, Simons resalta que Eardwulf era un ser muy ermitaño o anacoreta medieval a quien desde ese lugar sus enemigos no podían vigilarlo. “Es alguien que habría tenido discípulos con él y habría sido venerado como santo, probablemente como santo de su propia vida. Aunque ya no tenía un gran salón de banquetes”, afirmó.

El interior de la cueva descubierta en Derbyshire, Inglaterra Wessex Archaeology

Las cuevas fueron excavadas en la roca arenisca blanda y han sido consideradas durante mucho tiempo como “locuras” del siglo XVIII. “Tenemos iglesias de este tipo de fechas, pero no tenemos ningún lugar donde la gente durmiera, comiera y orara. Aquí tenemos uno. Es bastante notable”, resaltó el investigador quien aseveró que este descubrimiento perteneciente a un interior doméstico se convirtió en el más antiguo hallado en condiciones intactas del Reino Unido.

Los arqueólogos señalan que las cuevas pudieron haber sido modificadas cuando Sir Robert Burdett (1716-1797) la hizo acondicionar para que él y sus amigos pudieran cenar en sus tranquilas y románticas celdas. “Estos cambios incluyeron la adición de mampostería y marcos de ventanas, y la apertura de algunas de las aberturas de las paredes para que las damas bien vestidas pudieran pasar”, aseguró.

LA NACION