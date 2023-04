Aprovechó que la enfocó la Kiss Cam, esquivó a su novio y besó a alguien impensado: “¡Qué incómodo!”

escuchar

En partidos de básquetbol y béisbol es usual ver que en los descansos empiezan a enfocar parejas en la conocida “Kiss cam”, en la cual los que son captados deben demostrar amor mediante un beso.

Así sucedió en un partido de béisbol de la Liga Mexicana, cuya cámara empezó a captar varias parejas que aceptaron el reto y empezaron a darse besos en la mejilla y en la boca, hasta que la cámara enfocó a dos jóvenes que solo optaron por reírse y nada más.

El video que se volvió viral en las redes

Luego, el lente continuó por la tribuna. No obstante, volvió a enfocar a la joven pareja, pero esta vez la que tomó la iniciativa fue la mujer, pero no para besar a su acompañante sino a otro asistente desconocido que se encontraba en la fila de arriba, para lo cual el hombre accedió, mientras sonaba de fondo la canción de Yuridia “Los amigos no se besan en la boca”.

Tras el suceso, el acompañante de la joven, ya un poco más serio, no tuvo más remedio que resignarse y ver como enfocaban al que ganó el beso de la mujer. Pero, la situación no terminó allí, ya que la cámara los enfocó por tercera vez y puso la canción “El muchacho de los ojos tristes” de Jeanette. El lente captó al joven que dejaron en la friendzone, que en español significa “zona de amigos”.

El video, que se volvió viral, fue publicado en las redes sociales del equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, en donde se ofrecieron hasta regalos para el joven, como abonos para que asista a otros juegos del equipo o kits y suplementos para que inicie sus rutinas de gimnasio.

Cientos de usuarios dejaron comentarios en la publicación Captura

Por otra parte, los comentarios de los seguidores del equipo no se hicieron esperar: “Hasta la Ciudad de México se escuchó ese corazón roto”; “Prefirió besarse con un desconocido que con su acompañante. Así nacen los villanos” y “¡Qué incómodo ir a disfrutar un partido y que te estén humillando!”, fueron algunas de las apreciaciones de los usuarios.

El Tiempo (Colombia)