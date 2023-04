Humor macabro: lo drogaron, le hicieron creer que estaba en su propio funeral y casi lo matan del susto

escuchar

Por medio de las redes sociales se hizo viral la broma de familiares y amigos de un hombre que se quedó dormido luego de consumir alcohol.

Estas personas decidieron organizar un funeral falso para hacerle creer que había fallecido. Cuando el hombre despertó se encontraba en un ataúd y comenzó a preguntar si era una broma, sin embargo, estas personas continuaron en su rol y le hicieron creer que realmente había muerto.

Le hicieron una broma y quedó atónito

En el clip, que acumula 98 mil reproducciones, se puede ver al joven inyectándose vía intravenosa un tratamiento que se realiza con frecuencia. Sin embargo, todo cambia cuando sus amigos decidieron -supuestamente- colocar una sustancia que lo adormeció y luego de unos segundos le pusieron una ropa adecuada para un funeral y los trasladaron en auto.

Estos hombres también organizaron los preparativos de la pesada broma, que incluye: un féretro, varios arreglos florales, personas vestidas de luto y hasta un falso sacerdote que realiza la misa.

“Estamos aquí reunidos para honrar a nuestro hermano Opto, quien fue un verdadero héroe para mí, nosotros estamos aquí para mostrar amor y apoyo para su familia”, dice el sacerdote. Incluso, varios de sus amigos se suben al altar y dan algunas palabras en su “memoria”, mientras revisan constantemente si este hombre se va a despertar.

La broma se les fue de las manos TikTo

Luego de varias horas se despierta y ve a sus familiares y amigos en la iglesia, pero estos deciden ignorarlo y hacerle creer que realmente estaba muerto.

Cuando se acerca a su papá este decide golpearlo y finalizar con la pesada broma. Varios usuarios de redes sociales realizaron críticas a la broma: “No juegues con la muerte”, “¿ustedes no tienen límites cuando se hacen bromas?”. No obstante, los protagonistas no se aclararon si se trataba de algo armado o realmente sucedió.

El Tiempo (Colombia)