Aramburu, N°9 en la lista mundial de mejores restaurantes de Trip Advisor

El restaurante de Recoleta comparte el top 25 con establecimientos multipremiados como el Celler de Can Roca o Maido

Sebastián A. Ríos 29 de octubre de 2019

No siempre coincide el gusto de la gente con el de la crítica. Eso vale especialmente para los Traveller´s Choice de TripAdvisor, elaborado solo a partir de la votación de comensales, que en la edición 2019 de su ranking mundial tiene en el puesto N°9 a Aramburu, restaurante porteño comandado por el chef Gonzalo Aramburu. Este año Aramburu no figuró en rankings elaborados por críticos de gastronomía como los 50 Best Restaurants, pero que aquí se codea con establecimientos multipremiados de la talla del español El Celler de Can Roca (puesto N°8) o los peruanos Maido (N°22) y Astrid & Gastón (N°24). Es más, este 2019 Aramburu ocupa el puesto N°1 de la lista de restaurantes latinoamericanos de alta cocina de TripAdvisor.

La importancia de este reconocimiento está dada porque quienes votan son los comensales que van, comen y pagan por su comida, y que luego comentan y rankean su experiencia en la plataforma de viajes más grande el mundo. "Es una distinción que nos da alegría y orgullo, y también visibilidad en el mundo: TripAdvisor es la guía con más usuarios y viajeros, y los que votan son foodies de todo el mundo", comentó Gonzalo Aramburu a La Nación. Aramburu se encuentra actualmente en el Pasaje del Correo (Vicente López 1661,.Recoleta), después de dejar su tradicional espacio en el barrio de Constitución.

Platos del menú de 17 pasos del restaurante Aramburu

Con una gran destreza técnica y una maestría en la combinación de texturas y sabores, Aramburu ofrece un menú de 17 pasos (que, con maridaje incluido, tiene un valor de 6000 pesos por persona) que consta de los siguientes platos: Hojas de estación - Papa, pimentón; Sopa fría - Puerro; Queso de cajú - Remolacha, semillas; Kimhi; Cannoli - Cabutia; Topinambur - Berenjena, lima; Vieira - Citricos; Queso y frutilla; Chivo - Buñuelo; Tartare de zanahoria - Quinoa; Ostras - Leche de coco y granita; Hongos - Espárragos; Endivia - Langostinos, yogurth; Pesca - Topinambur; Ciervo - Zanahoria; Pato - Apionabo; Cítricos - Sauvignon Blanc; Pochoclo - Sal, masa filo; Tomillo y dulce de leche; la experiencia finaliza con petit fours.

Otro de los platos del menú actual de Aramburu

Otro restaurante argentino distinguido en el top 25 del ranking de TripAdvisor es I Latina (Murillo 725, Villa Crespo), que dirige el chef Santiago Macías.

Los diez primeros puestos del ranking son los siguientes:

TRB Hutong (Pekín, China) Epicure (París, Francia) Ristorante Villa Crespi (Orta San Giulio, Italia) Restaurante Benazuza (Cancún, México) The Jane (Amberes, Bélgica) Le Brouillarta (St-Jean-de-Luz, Francia) David´s Kitchen (Chiang Mai, Tailandia) El Celler de Can Roca (Girona, España) Aramburu (Buenos Aires, Argentina) Adam´s (Birmingham, Reino Unido)