Cómo elegir la mejor palta y cuál es la mejor manera de cortarla

Las paltas son un ingrediente muy utilizado en la cocina, ya que además de aportar un sabor y una textura deliciosa a las comidas, también proporcionan nutrientes fundamentales. Sin embargo, para los cocineros principiantes puede surgir la duda sobre cuál es la mejor forma de trabajarlas.

¿Qué características debe tener una palta para estar lista para usarse?

El primer paso para usar una palta en cualquier receta es elegir la indicada. Para ello, existen algunas características que el portal especializado en venta y cultivo de esta fruta Avocados from Mexico recomienda revisar al momento de seleccionar una palta:

Color: En el caso de la palta Hass, su cáscara cambia de un verde brillante a un tono verde oscuro o casi negro conforme madura. Un color uniforme suele ser señal de una maduración adecuada.

Textura: Las paltas maduras presentan una piel ligeramente rugosa o irregular, mientras que las paltas verdes suelen tener una cáscara más lisa y firme al tacto.

Firmeza o madurez: Cuanto más madura esté la palta, más suave se sentirá al presionarla ligeramente con los dedos. No debe presentar abolladuras ni una sensación pastosa al tacto. Si planeas consumirla en un plazo de tres a cuatro días, lo ideal es elegir ejemplares con una firmeza media.

Gusto: La palta Hass madura debe tener un sabor rico y mantecoso, con una textura cremosa que se derrite en la boca.

Además, el portal California Avocados sugiere evitar frutas con manchas oscuras en la piel o excesivamente blandas, ya que pueden indicar que el aguacate está pasado o dañado. Si se desea utilizar la palta en poco tiempo, una opción es acelerar su proceso de maduración en casa.

Para ello, la misma fuente recomienda colocar la palta en una bolsa de papel y guardarla a temperatura ambiente durante aproximadamente cinco días, o hasta que esté lista para consumirse.

Otro consejo para acelerar el proceso es añadir una manzana o un kiwi dentro de la bolsa, ya que estas frutas liberan etileno, una hormona natural que favorece la maduración.

Se recomienda evitar el uso del microondas para madurar la palta, ya que el calor altera su textura y sabor, provocando que se cocine de forma desigual y pierda sus cualidades naturales.

¿Cuál es la mejor manera de cortar una palta?

Una vez que se ha elegido una palta madura y en buenas condiciones, cortarlo no resulta complicado. De hecho, el portal Serious Eats señala que la probabilidad de convertir esta tarea en un accidente se reduce de forma significativa si se siguen los pasos adecuados.

Para cortar una palta correctamente, indica la fuente, primero se debe localizar una pequeña parte leñosa en el extremo del tallo. Si la tiene, retirala con los dedos. No todas las paltas la presentan, pero en aquellos que sí, dejarla puede interferir con el cuchillo en el siguiente paso.

Después, explica el portal Avocados from Mexico, coloca la palta sobre una tabla de cortar y sujétala firmemente con los dedos de una mano. Con un cuchillo bien afilado, haz un corte longitudinal hasta llegar al hueso en el centro. Luego, gira la palta con cuidado, manteniendo el filo en contacto con el hueso, hasta completar toda la circunferencia.

La cáscara de palta tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a prevenir el estrés oxidativo (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP!K)

Si bien algunas personas realizan este paso sosteniendo la palta en la mano, se recomienda evitarlo, ya que incrementa el riesgo de sufrir cortes o accidentes domésticos.

Una vez trazado el corte completo, separa las dos mitades girándolas suavemente en sentidos opuestos para exponer el hueso, que quedará adherido a una de ellas.

Retirar el hueso es uno de los pasos más delicados. La forma más rápida, aunque también la más riesgosa, consiste en incrustar con cuidado el filo de un cuchillo resistente en el hueso y girarlo suavemente para extraerlo.

Retirar el hueso es uno de los pasos más delicados. La forma más rápida, aunque también la más riesgosa, consiste en incrustar con cuidado el filo de un cuchillo resistente en el hueso y girarlo suavemente para extraerlo Thira's Lab - Shutterstock

Una opción más segura es realizar un corte longitudinal alrededor del hueso para dejarlo expuesto y retirarlo con los dedos o una cuchara.

Una vez extraído el hueso, el uso de la pulpa dependerá de la preparación. Para el guacamole, basta con retirar la pulpa con una cuchara. Si se desean rodajas o cubos, realiza cortes suaves en la pulpa en forma de cruz, cuidando de no perforar la cáscara, y luego extrae los trozos fácilmente con una cuchara.

Seguir estos pasos no solo facilita el manejo la palta, sino que también permite aprovechar mejor su textura y sabor, reduciendo riesgos en la cocina y logrando un resultado limpio y profesional en cualquier preparación.