Arnold Schwarzenegger, 79 años: “El gimnasio construye nuestra armadura”

A sus 79 años, el actor y exfisicoculturista austríaco Arnold Schwarzenegger insiste en que la auténtica resistencia no se edifica tras una postura de intransigencia o “falsa hombría”, sino con una vida de entrenamiento. En una publicación reciente, sostuvo que el ejercicio físico funciona como un laboratorio seguro para moldear tanto el cuerpo como el carácter y “construir una armadura” al enfrentar miedos, ira y vergüenza.

El análisis de Arnold Schwarzenegger, 79 años, sobre el gimnasio y su impacto

A través de su portal Arnold’s Pump Club, el actor frecuentemente publica mensajes de motivación, junto con recomendaciones para entrenar y rutinas tanto para principiantes como para personas experimentadas que buscan intensidad. En una de sus publicaciones más recientes, abordó lo que describe como “la verdadera fortaleza mental”.

Arnold Schwarzenegger entrenando a sus 79 años

“Creo que la mejor manera de aprender es practicando, y el gimnasio ofrece a todos un laboratorio seguro para poner a prueba muchas de las lecciones. El gimnasio nos fortalece”, expresó en primer lugar. En esa línea, afirmó que la fachada de invulnerabilidad no constituye una protección real, sino un simple “camuflaje”.

Luego, se refirió al concepto de “persona” formulado por el psicólogo suizo Carl Jung y advirtió sobre el peligro de confundir la máscara social con la identidad profunda. “La armadura que construimos se convierte en parte de nosotros. La máscara nunca lo es”, diferenció.

Asimismo, el entrenador remarcó que las personas se hacen más fuertes al enfrentar sus miedos, su ira y su vergüenza. “La razón por la que digo que el gimnasio es el mejor campo de pruebas para construir esta armadura es porque muchas de las lecciones que puedes aprender con las pesas se obtienen a un costo bastante bajo en comparación con aprenderlas de las experiencias de la vida”, agregó.

Arnold Schwarzenegger sostuvo que el gimnasio "ofrece a todos un laboratorio seguro para poner a prueba muchas de las lecciones" @schwarzenegger

El libro de Arnold Schwarzenegger sobre la fortaleza mental y el gimnasio

En su mensaje, Schwarzenegger promocionó su próximo libro Better Every Day: An Action Plan for a Full Life, en el que resalta la importancia del entrenamiento físico para formar el carácter, más allá de su impacto en el cuerpo.

“No es un libro de fitness ni un programa de entrenamiento, aunque algunas de las acciones semanales mejorarán tu forma física y tu salud. Es un programa para toda la vida, planificado semana a semana, para que puedas construir la armadura que te permita vivir plenamente”, indicó.

El exfisicoculturista también se refirió a su propia experiencia y cómo el gimnasio le sirvió para mejorar su vida diaria. “Yo también era así. Las repeticiones que comencé a hacer en el gimnasio debajo del estadio en Graz hace seis décadas no solo hicieron crecer mis músculos; también hicieron crecer mi mente”, afirmó.

En la publicación, Schwarzenegger aseguró que el gimnasio lo ayudó a "hacer crecer" su mente, más allá del impacto físico @schwarzenegger

Los consejos de Arnold Schwarzenegger para “construir la armadura”

La publicación recogió dos hallazgos científicos que, según el actor, tienen un impacto significativo en la vida diaria de las personas. El primer estudio citado es un análisis de 61 experimentos que analiza la restricción del sueño y la función cognitiva. Al respecto, Schwarzenegger señaló que a partir de los 40 y 50 años la fase de sueño profundo disminuye de manera natural.

En ese sentido, remarcó que restringir el descanso a seis horas o menos perjudica gravemente la atención sostenida y la función ejecutiva. “Si quieres descansar bien, empieza por mantener un horario fijo para despertarte, incluso los fines de semana. Luego, intenta recuperar entre 40 y 60 minutos, que podrías ganar dejando de usar las redes sociales por la noche”, aconsejó.

Por otro lado, citó un análisis de 104 ensayos clínicos concluye que escuchar durante unos 20 minutos melodías familiares y del agrado personal disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de cortisol.

“Si buscas una lista de reproducción mágica, los mejores resultados se obtuvieron cuando la gente eligió su propia música y la escuchó con la intención de relajarse”, resaltó.