Arquitectura de autor con alma de acero: el libro que muestra que en el país se puede construir de otra forma

El escenario: el Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos (MARQ). El público: referentes de la arquitectura, la ingeniería y la industria. El anfitrión: la compañía líder en construcción industrializada IDERO. El motivo: la presentación del libro Arquitectura de Autor, con Alma de Acero, una publicación que celebra 13 obras de diseño realizadas con estructuras metálicas, desde casas y monoambientes plug-in industrializados hasta módulos hoteleros y edificios comerciales, habitacionales y deportivos.

“Este libro es una muestra de nuestra propia ‘alma de acero’ y de nuestro compromiso con una construcción más sustentable, sistematizada y racional”, expresó Lucas Salvatore, director de Grupo Salvatore e IDERO. “También demuestra que en Argentina podemos hacer arquitectura de autor con estructuras de acero, uniendo diseño, ingeniería e industria con la misma pasión y precisión y logrando construir en la mitad del tiempo.”

El libro resume una idea que IDERO viene impulsando hace años: que es posible construir en Argentina de manera industrializada, sustentable y colaborativa, integrando diseño, técnica y producción nacional. Puede descargarse de manera gratuita en www.arquitecturaconacero.com, un espacio de consulta pensado para estudiantes y profesionales interesados en profundizar en el diseño con estructuras metálicas.

Un material de consulta que inspira

Las más de 200 páginas curadas por el arquitecto Agustín Moscato convierten este lanzamiento en una referencia valiosa y de consulta para estudiantes y profesionales del sector.

La obra incluye información, fotos y planos y reúne proyectos realizados por Sebastián Adamo y Marcelo Faiden (Adamo-Faiden); Lucía Hollman y Agustín Moscato (AToT – Arquitectos Todo Terreno); Fernando Garrido (GFM Arquitectos); Javier Goldenberg (Hermanos Goldenberg); Francisca Steverlynck, Pablo y Joaquín Iglesias Molli y Sebastián Robirosa (SIM Arquitectos + Robirosa); Ligia Gaffuri y Martín Torrado (Torrado Arquitectos), e Ignacio Vita y Leonardo Cerrato (Vita Cerratto Arquitectos), entre otros.

La iniciativa contó con el apoyo de las empresas Barbieri (líder en soluciones constructivas para obras sustentables); Gerdau (primera productora de acero en certificar como Empresa B en Argentina y Uruguay); Saint-Gobain (soluciones sostenibles para la construcción); Ternium (producción y venta de aceros planos en Latinoamérica); Muchtek (perfiles de PVC para aberturas de media y alta prestación); Abelson (referente en la comercialización de productos para baños, cocinas, instalaciones y construcción); Grupo LTN (soluciones de refrigeración y construcción sostenibles) y Ultracolor (pinturas decorativas, industriales y para el automotor).

También acompañaron el proyecto la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA) y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU).

Dos conversaciones sobre el presente y el futuro de construir con acero

Durante el evento se realizaron dos paneles. El primero, “La arquitectura vinculada con la industria, pensada desde la eficiencia y la precisión, sin renunciar a la belleza”, reunió a Agustín Moscato (AToT), Martín Torrado (Torrado Arquitectos), Fernando Garrido (GFM Arquitectos), Javier Goldenberg (Hermanos Goldenberg), Ignacio Vita (Vita Cerratto Arquitectos) y Marcelo Faiden (Adamo Faiden), moderados por el arquitecto Ariel Sueiro, Gerente Comercial de IDERO Modular.

Los participantes destacaron al libro como una herramienta concreta para la formación de nuevas generaciones y un aporte a una arquitectura que integra pensamiento técnico y diseño de autor.

El segundo panel, “Industria y arquitectura: una historia compartida”, fue moderado por Lucas Salvatore y reunió a líderes empresariales que acompañaron el proyecto editorial: Walter Barbieri (CEO de Barbieri); Guillermo Maglieri (director Ejecutivo de Gerdau Argentina y Uruguay); Mariano Bó (CEO Clúster Sur LATAM de Saint-Gobain) y José Del Boca (vicepresidente comercial de Ternium Argentina).

“Esta industria tiene hoy tanto un rol fundamental como una gran responsabilidad: escuchar al mercado. Los profesionales demandan materiales más sustentables y sistemas más eficientes que acompañen nuevas formas de habitar y construir”, afirmó Walter Barbieri. Y agregó: “Cuando la industria y la arquitectura se encuentran, surgen los proyectos más innovadores. Esa articulación no solo impulsa el crecimiento del steel frame, sino que también marca el camino hacia una forma de construir más consciente, colaborativa y sostenible”.

Guillermo Maglieri coincidió: “En Gerdau estamos convencidos de que la construcción industrializada en acero es la base de un cambio de paradigma. Su adopción no solo permite procesos más rápidos, precisos y sustentables, sino que también impulsa una nueva forma de concebir la vivienda: como un producto tecnológico, accesible y alineado con los desafíos ambientales y sociales del presente”.

“Este trabajo es muy innovador en términos de lo que puede generar para el crecimiento de la industria de la construcción y el desarrollo de una lógica constructiva superadora del sistema tradicional. Para nosotros es muy importante, porque promueve una construcción sostenible y liviana”, señaló Mariano Bó.

Finalmente, José Del Boca hizo un llamado a acelerar la modernización del sector: “La industria automotriz nos ha exigido aceros más livianos y competitivos. En la construcción va a pasar lo mismo: hay que adaptarse al mercado con agilidad y dinamismo. Los jóvenes quieren una construcción sustentable, de calidad, segura, eficiente, rápida y competitiva en precio.”

