El pedazo de mármol fue devuelto al Museo Nacional Romano junto con una nota de arrepentimiento (Museo Nazionale Romano)

1 de diciembre de 2020

Una turista estadounidense devolvió por correo un pedazo de mármol que se había llevado de Roma al visitar la capital italiana en 2012. Y, en una carta escrita a mano donde se arrepentía por lo que había hecho, acompañó el paquete.

El destino del envío fue el Museo Nacional Romano, que dio a conocer la historia a través de su página de Facebook. Luego, fue ampliada por el medio italiano Il Messaggero. El pedazo de piedra tenía escrita una dedicatoria de esta persona: "Para Sam". Y un dibujo de un corazón.

"A quien le interese: Me gustaría devolver esta piedra al lugar que le corresponde -cualquier lugar dentro de las ruinas romanas- y apreciaría mucho su asistencia", escribió esta turista, identificada como "Jess".

La carta acompañada por esta turista estadounidense, identificada como "Jess" (Il Messaggero)

"Por favor, perdóneme por ser una idiota estadounidense (las palabras exactas fueron 'american asshole') y por llevarme algo que no me pertenecía. Me siento terrible, no solo por llevarme esto de su lugar, también por escribirle encima. Eso estuvo muy mal de mi parte, y ahora me doy cuenta, en mi adultez, lo desconsiderada e irrespetuosa que fui. He intentado muchas horas de fregar y escurrir para remover la escritura, pero no tuve éxito. Por favor, ¡perdóneme!", decía el manuscrito.

El Museo Nacional Romano, encargado del cuidado de las ruinas romanas, hizo público el hecho y aprovechó para llamar a la concientización sobre la sustracción de elementos de valor arqueológico.

"Encontrar un hallazgo arqueológico y llevárselo, estropearlo o incluso decidir robarlo es un gesto que puede resultar costoso. No solo desde el punto de vista legal: el paquete que el Museo Nacional Romano recibió hace apenas unos días de Estados Unidos lo atestigua. En el interior había un fragmento de piedra en el que se había escrito una dedicatoria y una fecha. Acompañaba al hallazgo también una nota larga en la que la autora del gesto expresaba no solo su arrepentimiento sino sobre todo la conciencia, alcanzada al cabo de unos años, de lo imprudente e irrespetuoso que había sido ese gesto", explicaron.

También aseguraron que tener una actitud como esta implica "no entender su valor como testimonio histórico, un objeto frágil, que debe ser tratado con el debido cuidado". "Los museos y los parques arqueológicos son de todos: quien se lleve una parte, incluso la más pequeña, para tenerlo todo para él, comete un delito", señaló la publicación.

Después, desde la misma cuenta oficial, se aclaró que se trató de un fragmento encontrado en un lugar de Roma: "Quien lo tomó eligió el Museo Nacional Romano para devolverlo no al Museo, sino a la ciudad de Roma".