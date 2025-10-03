Europa League: Giovani Lo Celso, goleador y titiritero en la victoria de Betis, donde Pellegrini es un DT récord

Recuperó terreno fuera de casa Betis en la Europa League. La segunda jornada significó la primera victoria en la competición que sigue en importancia en la UEFA a la Champions. El triunfo por 2 a 0 sobre Ludogorest, en Sofía, relanza a Betis en la carrera tras el empate en el estreno. La obra enseñó a Giovani Lo Celso como goleador y guía, erigiéndose como el futbolista que puede darle brillo a los planes que traza el director técnico Manuel Pellegrini, para quien el festejo también tuvo un toque personal: llegó a 263 partidos al frente del club sevillano, al que dirige desde la temporada 2020/2021.

Lluvia, frío, un césped blando, un rival que encadenó 14 títulos consecutivo en Bulgaria y que inició la aventura europea con un triunfo sobre Malmö, en Suecia, un paquete que se ofrecía como una cuesta empinada para Betis, que llegó a la cita con una alineación con ocho modificaciones, respecto a la que diseñó Pellegrini el domingo pasado ante Osasuna, por la Liga de España, donde se ubica en la sexta posición, con 12 puntos, a siete del puntero Barcelona.

Tres goles en ocho partido, la estadística de Giovani Lo Celso en la actual temporada en Betis NIKOLAY DOYCHINOV - AFP

Lo Celso tuvo un arranque de temporada consolidado como titular y sus tres goles en ocho partidos, la estadística que refleja el buen momento del estratego que cumple una nueva etapa en Betis, tras la campaña 2018/19, donde jugó 45 partidos, con 16 goles y cinco asistencias. La nueva historia en el club verdiblanco lo tuvo como protagonista en 2024/25, con 34 partidos, nueve goles y tres pases para que sus compañeros anoten.

El calendario no es uno más en la carrera de Lo Celso, que apunta a recorrer una campaña con protagonismo y que posibilite ser parte de la lista de la Argentina para el Mundial 2026. Para él sería un desquite, después de la frustración de no integrar por lesión la nómina en la conquista de Qatar 2022 y el hundimiento en Rusia 2018, donde pasó de ser el socio de Lionel Messi a no tener minutos.

Y en media hora dejó su sello, no el más distinguido, porque la faceta de goleador no es la más destacada, aunque sirvió para abrir el marcador y encaminar el éxito para reposicionarse en la Europa League. Recibió la pelota sobre el vértice derecho del área y sacó un remate de zurda que dejó sin reacción al arquero neerlandés Sergio Padt. “Sabíamos que iba a ser un partido estrecho, es un rival que sale a buscar los partidos. No creamos muchas situaciones, pero hubo un buen gol de Gio, otro tanto más [el segundo fue en contra] y un balón en el poste de Abde [Ezzalzouli]”, apuntó Pellegrini, en rueda de prensa.

La segunda conquista de Betis, autogol de Son, también lo tuvo a Lo Celso como iniciador de la acción, a los ocho minutos del segundo tiempo. Un rato más tarde, Pellegrini resguardó al argentino y en su lugar mandó al campo de juego a Pablo Fornals. Los sevillanos a esa altura jugaban cómodos, sin sufrir sofocones, ante un equipo que fue maniatado y no logró despegar y darle continuidad a la victoria que logró en el debut.

La próxima cita para Betis será la visita a Genk, de Bélgica, que cayó el jueves con Ferencváros, de Hungría, aunque antes del viaje tendrá competencia por la Liga, con visitas a Espanyol y a Villarreal.

Roma se estrelló contra un muro turco

Otro futbolista argentino de selección, como Matías Soulé, no tuvo la misma suerte que Lo Celso: Roma perdió 1 a 0 con Lille, donde la figura deslumbrante del juego fue el arquero del equipo francés Berke Özer, que detuvo tres penales. En el estadio Olímpico se consumó la secuencia del arquero turco. La acción penal resultó de una mano, dentro del área, tras una jugada que tuvo a Soulé como protagonista. El ucranio Artem Dovbyk remató y tapó el guardavalla, aunque el árbitro ordenó repetir la ejecución, por adelantamiento; la nueva oportunidad también descubrió a Özer en modo imperial, pero hubo una tercera chance para Roma. Y Soulé tomó la responsabilidad, aunque no logró cambiar la suerte.