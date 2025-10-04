Oriana Sabatini mostró su pancita de embarazada de cuatro meses y enterneció a todos

“Vamos a ser papás”. Con esas palabras y un emotivo video que ya tiene 37 millones de reproducciones en Instagram, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que, a 14 meses de haberse convertido en marido y mujer, están próximos a agrandar la familia. La pareja espera a su primera hija, que nacerá en Roma a principios de 2026. Tras hacer pública la feliz noticia, la cantante decidió compartir con sus fanáticos una foto para mostrar cómo progresa su embarazo y ellos no tardaron en reaccionar, contentos y emocionados por ella.

El viernes 3 de octubre, la cantante de 29 años compartió en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 6.8 millones de seguidores, una foto que se tomó frente al espejo del vestidor de su casa de Roma. Se la pudo ver vestida con un top deportivo verde claro y un jogging gris, prendas que dejaron en evidencia su pancita de cuatro meses de embarazo.

Oriana Sabatini mostró su pancita de cuatro meses de embarazo (Foto: Instagram @orianasabatini)

Los fanáticos no tardaron en compartir la postal y reaccionaron con alegría. “Qué hermosa a partir de ahora moriré con cada foto de Oriana con panza” y “La pancita de Oriana”, comentaron dos cuentas de X. Asimismo, el periodista Guillermo Barrios agregó: “¡Oriana Sabatini hermosa con su embarazo!“.

Las reacciones en las redes tras la dulce foto que compartió Oriana Sabatini (Foto: captura de X)

La actriz y el campeón del mundo están en la dulce espera de una niña. Esta semana, Sabatini contó en una entrevista con LAM (América TV) que la fecha de parto estimada es el 11 de marzo de 2026, mismo día que el cumpleaños de su madre Catherine Fulop. Asimismo, reveló que ya piensan en el nombre. “Tenía algunos anotados y otros que me gustan desde hace mucho, pero bueno… esto es un trabajo en equipo. Nos tiene que gustar a los dos”, comentó. Si bien enfatizó en que es una decisión en conjunto admitió que anhela imponer sus propuestas: “Yo soy media cabeza dura. Me gusta uno y como que te obligo”.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala están en la dulce espera de una niña (Foto: Instagram @orianasabatini)

Por otro lado, durante la charla con Ángel de Brito, a la cantante le consultaron si su tía paterna, Gabriela Sabatini, de quien su familia lleva tiempo distanciada, se comunicó con ella para felicitarla por su embarazo. “No, no hablé con mi tía”, reconoció. “No sé si no sabe nada, me imagino que lo sabe”, reflexionó, dado que luego de que confirmaron el embarazo a través de las redes sociales, la noticia dio la vuelta al mundo. A partir de esto le preguntaron si le gustaría que la extenista la llamara y ella no lo dudó: “Sí, pero no por esto. Me gustaría que me llame”. De esta manera, volvió a reafirmar su deseo de intentar recomponer el vínculo.

Oriana Sabatini se refirió al vínculo con su tía Gabriela

Las tensiones dentro del clan Sabatini salieron a la luz el año pasado, cuando se confirmó que Gabriela no iba a asistir al casamiento de su sobrina y Paulo Dybala, el cual tuvo lugar el 20 de julio de 2024 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Se barajaron varias versiones sobre los motivos de la disputa familiar, desde conflictos económicos hasta que no aceptarían a la pareja de la extenista. En diálogo con LAM a principios de este año, Oriana reconoció que terminó quedando “en el medio sin comerla ni beberla”. Si bien tanto ella como su padre expresaron más de una vez su deseo de poder retomar el vínculo en algún momento, la extenista nunca se pronunció al respecto.