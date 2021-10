Australia: el conmovedor encuentro entre un perro y un tiburón ballena que se volvió viral

Es probable que un perro sea por siempre el mejor amigo del hombre, pero el amor genuino de este animal no es exclusivamente hacia los humanos. Así lo comprobó un labrador retriever que protagonizó un emocionante encuentro con un tiburón ballena en Australia. La dueña del can registró todo en un video que no tardó en viralizarse y cosechó comentarios de todo tipo.

Hace poco más de un mes, una joven instructora de buceo salió a dar un paseo en su lancha, acompañada por su mascota. Una vez en el agua, su perro llamado Marinero notó que un enorme tiburón ballena, el pez más grande del océano, se acercaba al bote.

El conmovedor encuentro entre un perro y una ballena en Australia que se volvió viral (Crédito: Captura/revista People) @jadepursell_/Kennedy News - @jadepursell_/Kennedy News

Con mucha curiosidad por saber qué era lo que se movía debajo del agua, y lejos de estar asustado, el perro se acercó a una de las esquinas traseras de la embarcación. Allí, con precaución pero muy osado al mismo tiempo, apoyó las patas en el borde, se inclinó hacia y justo cuando acercó el hocico, el tiburón emergió y coincidieron en lo que pareció un beso entre ambos.

El conmovedor encuentro entre un perro y un tiburón ballena en Australia que se volvió viral

“¡Oh, por Dios! ¡No lo toques”, se la escuchó decir a la instructora de buceo en el video que ella misma filmó con su celular, pero momentos después, cuando dedujo que su mascota no corría ningún tipo de peligro, cambió totalmente de parecer. Con voz de asombro, expresó: “¡¿No es acaso fabuloso?!”.

Jade Pursell, la dueña de Marinero, uno de los protagonistas del emocionante encuentro (Crédito: Captura Instagram @JadePursell_)

Después de ese paseo especial, la mujer decidió compartir el video en las redes sociales y, como suele ocurrir con este tipo de material, las imágenes rápidamente comenzaron a circular. Muchos usuarios remarcaron lo fantásticos que pueden ser los animales y la capacidad de comunicarse que tienen dos especies tan distintas.

Marinero, el labrador retriever más osado de Australia (Crédito: Captura Instagram @JadePursell_)

Otros, por su parte, quisieron saber más de la vida de Marinero. Inspeccionando en el perfil de Instagram de la instructora pudieron comprobar que el perro suele acompañarla en sus paseos y tiene mucho contacto con la fauna y la flora e incluso nada junto a ella.

La filmación, que no supera los dos minutos, no tardó en obtener miles de reproducciones. Tal fue la repercusión que desde la revista People le dedicaron un artículo a la historia del encuentro entre el perro y el tiburón ballena. Si bien este tipo de interacciones entre animales no se ven todos los días, suelen aparecer videos como el de la instructora cada tanto y allí queda demostrado lo maravilloso del mundo animal.