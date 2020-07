Baby Etchecopar le respondió a Miriam Lewin: "¿Me va a desaparecer?"

El conductor le respondió a la Defensora de la Defensoría del Público con un fuerte editorial Crédito: Captura de video

7 de julio de 2020 • 10:30

Baby Etchecopar le respondió a Miriam Lewin , la Defensora del Público de la Comunicación Audiovisual, quien había acusado de "anacrónico" al conductor, y aseguró que desde su gestión buscaban que "no sea escuchado en la sociedad".

El comentario de la periodista y flamante funcionaria -designada en junio último- fue en respuesta a la frase de Etchecopar en La Noche de Mirtha: " Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina " .

"El caso de Baby es anacrónico, y apuntamos a que no sea escuchado en la sociedad . Por eso hablamos de cambio cultural", opinó Lewin en diálogo con Pasaron Cosas (Radio con vos), cuando le consultaron por la denuncia que recibió el organismo por las declaraciones públicas del conductor en La Noche de Mirtha .

El conductor le respondió rápidamente con un editorial en Basta Baby , su programa de televisión en A24. "Durante 10 años que hago teatro, me han roto teatros, me han perseguido, no importa. De lo que sí importa, le voy a hablar a usted, señora Miriam Lewin", comenzó Etchecopar.

"Respeto su historia, sobre Astiz, Massera, el Tigre Acosta, pero no sé por qué se mete conmigo", agregó, haciendo referencia a que la funcionara estuvo detenida en la ESMA en la última dictadura militar.

Luego aclaró que ya llamó a sus abogados "para que la atiendan" por sus dichos: "Usted dijo algo terrible y se le cayó una sota. Dijo que había que apuntar a que nadie me escuche en la Argentina ".

"Para eso le dieron ese conchabo que tiene en el Gobierno, el comité de la palabra; porque yo me puedo aguantar que diga muchas cosas de mí, incluso lo que dijo Cristina: que soy misógino, haciéndome popular por la misoginia para poder pegarme, porque no pueden decirme que soy ladrón, porque soy honesto", continuó.

Mirando a la cámara, y con la frase de la funcionaria resaltada en la pantalla a sus espaladas, el conductor siguió con su editorial: "Me causa estupor que usted se enganche en esto. Porque si con esa predisposición va a manejar el conchabo ese que le dieron, estamos perdidos todos los que no pensamos como usted ".

Sobre el final, volvió a cuestionar a la flamante funcionaria: "Señora Miriam Lewin, ¿cómo va a hacer usted para que no me escuchen? ¿Me va a desaparecer? ¿Le va a sacar los televisores y las radios a la gente?".

"Yo me preguntaría por qué la gente me escucha más a mí que a ustedes. No joda con la libertad de expresión, y retire lo que dijo", cerró.

Miriam Lewin: "Vamos a defender siempre la libertad de expresión"

Cabe agregar que Lewin dijo también en diálogo con Radio con vos: " No estamos tratando de silenciar a alguien que piensa distinto sino evitar este tipo de discursos, que sean considerados anacrónicos, que se note que atrasan".

Sin embargo, Lewin también fue crítica a la hora de hablar de Etchecopar: "Es una persona que promueve la discriminación, estereotipos, emite discursos que son peligrosos y más en este contexto. Tenemos que desarrollar audiencias críticas y activas". Y aseguró: "Desde la Defensoría vamos a defender siempre la libertad de expresión , esto tiene que ser una garantía".