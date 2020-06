"A Alberto lo sigo queriendo como presidente pero ya no le creo nada", afirmó baby Etchecopar en el programa La Noche de Mirtha por Eltrece Fuente: Archivo - Crédito: La Noche de Mirtha

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2020 • 11:15

Baby Etchecopar participó como invitado en la mesa de La noche de Mirtha (eltrece) junto a Eduardo Feinmann, Fernando Carnota y Oscar González Oro y, fiel a su estilo, brindó fuertes opiniones políticas y reveló una dura situación familiar.

" Alberto [Fernández ] es flojo y hay que apoyarlo, porque si no viene Cristina [Fernández de Kirchner] y vamos hacia una dictadura de izquierda", sostuvo durante el programa conducido por la nieta de Mirtha Legrand , Juana Viale, mientras dure la cuarentena para frenar el avance del Covid-19.

"A Alberto lo sigo queriendo como Presidente pero ya no le creo nada", afirmó el conductor de Baby en el medio (Rivadavia). "Él fue el primero que desnudó la corrupción del kirchnerismo, ¿cómo le voy a creer ahora?", consideró y opinó que el presidente, con el caso de Vicentín y "la mafia" de las empresas aéreas, "está en una disyuntiva muy jodida".

"Cristina es el cáncer de la Argentina, honestamente ella no quiere a nadie. Si ella sigue en la Argentina, el país se termina", disparó.

En otro tramo de la conversación con Viale y sus compañeros en radio, que fue amenizada por una entrada de fiambres y un lomo con salsa de Malbec y ensalada criolla, Etchecopar contó que suele hablar regularmente con el expresidente Mauricio Macri .

"Hablo con Macri cada 15 días, siempre le dije todo lo que le tenía que decir", dijo. "Lo voté dos veces y lo votaría una tercera, no porque no me haya defraudado, sino por su defensa de las instituciones y la República".

Entre humoradas con los invitados y chicanas con la conductora, se refirió además a su polémica salida como conductor de Radio 10 "después de veinte años de trabajo".

"En Radio 10 siempre dije lo que quise, pero cuando ganó Cristina, Máximo [Kirchner] tuvo más poder; y yo no estoy para bajar línea ni adoctrinar. El Gato Sylvestre me decía que tenía que hacer reír, que si no me iban a echar, pero para eso tenés un montón de alcahuetes que lo hacen por la misma plata", finalizó.

En otro momento, González Oro propuso "hacer un brindis chiquitito por Leandro , el hijo de Baby". Conmovido, Etchecopar sostuvo: "Está saliendo de una quimio" y agregó: "Mirá, Leandro, qué homenaje te están haciendo los tíos".