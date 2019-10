Barras porteñas for export. ¿Por qué conquistan el mundo?

Ya consolidadas, combinan el espíritu porteño con aires cosmopolitas; el protagonismo de los bartenders asociado a una arquitectura de avanzada convierte a los bares argentinos en sitios de visita obligada para el turismo internacional

Sebastián A. Ríos 19 de octubre de 2019

"No tomamos más reservas, no hay más lugar estar noche. Si quiere venga y cuando se desocupe un lugar en la barra se sienta", dice al teléfono la mujer que atiende la coqueta florería ubicada en Arroyo 872, en el barrio porteño de Retiro. Es viernes, 21 horas, afuera va tomando fuerza el temporal. Abro la puerta que conduce al subsuelo del local y me encuentro con personas paradas en la semipenumbra de la escalera. Algunas hablan castellano, otras inglés, otras -presumo- japonés. Le han hecho caso a la mujer de la florería: esperan a que se desocupe un lugar en la barra del bar que ocupa el puesto Nº 3 de Los 50 Mejores Bares del Mundo 2019.

Con sus paredes ilustradas con monstruos marinos, Florería Atlántico es uno de los bares que a fuerza de premios internacionales, pero también de consistencia y creatividad, ocupan un lugar destacado en la coctelería argentina.

Buenos Aires se ha transformado en el epicentro de una escena bartender que brilla en rankings y revistas especializadas que invitan a conocer sus barras para probar cócteles clásicos o de autor -como Time, que destacó a La Fuerza dentro de los 100 lugares del mundo a visitar -. Algunas propuestas son temáticas, otras más conceptuales; las hay clásicas -como Isabel, que la semana próxima celebra 10 años y por cuyas barras han pasado referentes-, más innovadoras o basadas en la perfección de lo simple, como ocurre en el flamante y pequeño Tres Monos, en Palermo: un bartender que recibe con una sonrisa y un trago perfecto.

Lo que sigue es una guía con ocho de esos bares emblemáticos que hoy no se pueden dejar de visitar.