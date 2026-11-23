¿Alguna vez te criticaron? Seguramente sí, porque nadie está a salvo de las críticas. Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te critique, y por eso conviene aceptarlo como parte de la vida. Sin embargo, hay personas que se derrumban cada vez que reciben una crítica.

Esto ocurre porque el cerebro humano interpreta la crítica como una amenaza. Por esa razón, nos ponemos tensos e intentamos defendernos, ya que reaccionamos ante un comentario hiriente como si se tratara de algo de enorme importancia. Además, por lo general, recordamos más una sola crítica que diez elogios, algo que hoy se ve con frecuencia en las redes sociales. La explicación es que nuestro cerebro registra con más fuerza lo doloroso que lo placentero. Su tarea principal, de origen biológico, es la supervivencia, y gracias a ella es capaz de detectar en milésimas de segundo cuándo hay un peligro cerca.

Cuando alguien nos critica, el cerebro fija esas palabras en nosotros a través de la emoción, y, por ende, las recordamos durante tanto tiempo. Esto no significa que seamos personas negativas, sino que responde a una cuestión de preservación. El cerebro mantiene vivo ese recuerdo para que, de ahí en adelante, estemos atentos, como si nos advirtiera: “Mira, no te saludó; tienes que cuidarte de la próxima persona que no te salude”.

Quienes critican a los demás suelen hacerlo por cuatro motivaciones principales:

1. El perfeccionismo: ”Esa camisa no combina con el pulóver". Quien critica por perfeccionismo es una persona detallista, que busca la simetría, el orden y la perfección. En el fondo, necesita tener todo bajo control, y por eso nunca logra disfrutar de nada, ya que siempre encuentra algo para mejorar.

2. La envidia: “¿Te compraste esos anteojos? Tienen el marco de plástico; te convienen unos como los míos". En este caso, la crítica nace de la comparación envidiosa, y su arma principal es la descalificación. El envidioso necesita medir constantemente si lo que el otro tiene o hace es mejor que lo que tiene o hace él.

3. El control: ”Quítate ese abrigo, que hace calor". “Limpia los anteojos, que están sucios”. Todos, en algún punto, queremos controlar la vida de los demás. Sin embargo, conviene tener cuidado, porque esta actitud conduce a la soledad, dado que a nadie le gusta sentirse controlado ni criticado.

4. El resentimiento: Quien critica por resentimiento es una persona frustrada que adopta una actitud negativa frente a la vida. Por eso vive en un tormento mental y lo critica todo: “este país no tiene arreglo”, “en esta ciudad nada funciona”, “el servicio de este lugar es pésimo”, “esta persona no hace nada bien”. El resentimiento no es otra cosa que dolor y bronca congelados.

Es necesario entender que la crítica no nos aporta absolutamente nada. Corregir, proponer o hacer un aporte es muy diferente de criticar, y la llamada crítica constructiva, en realidad, no existe, porque toda crítica implica negatividad y siempre lastima a quien la recibe. Por eso, no critiquemos a nadie ni permitamos que nadie nos critique. Invirtamos nuestro tiempo en quienes nos aman y nos valoran, en esas personas que no nos van a criticar y que solo desean lo mejor y nuestro mayor bien para nosotros.