Billie Eilish y Harry Styles protagonizarán una miniserie de moda para la marca Gucci que se filmará en Roma y se estrenará en los próximos días Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2020 • 10:53

Billie Eilish y Harry Styles anunciaron una noticia que revolucionó a sus fanáticos. Los artistas protagonizarán una miniserie de moda de Gucci y poco a poco se van develando algunos detalles del nuevo proyecto en el que los íconos pop coincidirán.

La miniserie se estrenará pronto, cuando se realice el próximo Gucci Fest, un evento en el que la prestigiosa marca de moda italiana mostrará las últimas creaciones de su nueva colección y otros proyectos vinculados a la firma.

Billie Eilish y Harry Styles fueron seleccionados para la serie porque ambos suelen lucir la marca y llevan auténticos y originales estilos para vestir. Además, Eilish confeccionó un logo para los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, con lo que dejó claro su gusto por los diseños.

La miniserie será filmada en Roma y su protagonista será la actriz italiana Silvia Calderoni, quien dará a conocer todos los detalles que Gucci presentará en su nueva colección "Ouverture of Something that Never Ended" (Obertura de algo que nunca terminó).

En la producción también aparecerán la cantante Florence Welch, Lu Han, el actor Jeremy O. Harris y la coreógrafa Sasha Waltz. Asimismo, podrían participar algunos talentosos diseñadores como Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio y Charles De Vilmorin.

Si bien todavía no se confirmó cuál será el título de la serie, probablemente lleve el nombre de la colección. Tendrá siete capítulos que serán dirigidos por el reconocido cineasta, productor y guionista estadounidense Gus Van Sant.

La serie se estrenará de manera virtual durante el Gucci Fest, que se llevará a cabo del 16 al 22 de noviembre y será transmitido a través de los canales oficiales de Gucci.