Quién fue Vince Zampella y cuál es su legado en la industria de los videojuegos

Vince Zampella, la influyente mente creativa detrás de algunas de las franquicias más destacadas de videojuegos, murió a los 55 años. Su trágica muerte ocurrió en un accidente automovilístico en la autopista Angeles Crest, al norte de Los Ángeles. Este suceso conmocionó a la comunidad del entretenimiento digital, donde su nombre era sinónimo de innovación, y volvió a poner el foco en el gran legado que dejó el diseñador.

Vincent Walter Zampella II, nacido el 1 de octubre de 1970, inició su carrera profesional en los años 90. Tras una etapa en Broward College y empleos fuera del sector, se unió a GameTek como diseñador gráfico. Su experiencia se expandió por empresas como Atari, Panasonic Interactive Media y SegaSoft, donde conoció a Jason West, su futuro socio. En 2015 Inc., Zampella produjo “Medal of Honor: Allied Assault” para Electronic Arts (EA), un éxito de más de un millón de unidades vendidas que lo posicionó como referente en el género de shooters.

Zapella se destacó por su trabajo en Call of Duty (Foto: X)

El salto definitivo llegó en 2002 con la fundación de Infinity Ward, junto a West y Grant Collier, con el respaldo de Activision. Su meta era revolucionar los shooters y así nació “Call of Duty”, una franquicia que redefinió la narrativa y jugabilidad para las tramas de disparos, que vendió más de 500 millones de copias. “Modern Warfare 2”, bajo su dirección, recaudó 310 millones de dólares el primer día y superó los 1300 millones en pocos meses. Ese año, Activision adquirió Infinity Ward por 5 millones de dólares.

El éxito trajo conflictos. En 2010, Zampella y West fueron despedidos de Activision por disputas sobre derechos e independencia, lo que llevó a una batalla legal. Reclamaron 36 millones en bonos y regalías, escalando a demandas cruzadas por más de mil millones de dólares. El conflicto finalizó con acuerdos confidenciales e indemnizaciones de 42 millones para otros empleados de Infinity Ward.

Sin desanimarse, Zampella fundó Respawn Entertainment ese mismo año, ahora con el apoyo de Electronic Arts. Su propósito era proteger la creatividad y el control de la propiedad intelectual. “Estamos empezando de cero. Es abrumador y emocionante”, expresó Zampella a Los Angeles Times. Respawn reunió a exintegrantes de Infinity Ward y apostó por la innovación, creando títulos exitosos como “Titanfall” y “Apex Legends”, que sumaron millones de jugadores.

Zapella era fanático de los autos de lujo (Foto: X)

La adquisición de Respawn por EA en 2017, por 151 millones de dólares en efectivo y hasta 164 millones en acciones restringidas, fue otro hito de su carrera. En 2020, amplió su influencia, asumiendo la dirección de DICE Los Ángeles (luego Ripple Effect Studios) y supervisando la franquicia “Battlefield”, sin dejar Respawn.

Zampella, un apasionado jugador de “Counter-Strike”, tuvo también una vida personal mediática. En 2015, su esposa Brigitte solicitó el divorcio tras 18 años de matrimonio. En sus redes sociales, el diseñador mostraba un gran fanatismo por los autos de lujo. En el accidente que produjo su muerte iba manejando un modelo Ferrari GTS 202 de color rojo.

En sus redes sociales, EA emitió un comunicado para despedir a Vince: “Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que fueron tocados por su trabajo. La influencia de Vince en la industria de los videojuegos fue profunda y de gran alcance. Amigo, colega, líder y creador visionario, su obra ayudó a dar forma al entretenimiento interactivo moderno e inspiró a millones de jugadores y desarrolladores en todo el mundo. Su legado seguirá marcando la manera en que se crean los juegos y cómo los jugadores se conectan durante generaciones”, expresó la compañía.