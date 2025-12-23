La insólita foto con la que Darío Cvitanich e Ivana Figueiras sellaron su reconciliación

A dos semanas de que en A la tarde (América TV) compartieran la imagen en la que Darío Cvitanch e Ivana Figueiras se encontraban a plena luz del día -tan solo unos días después de que se habían separado tras la intensa exposición pública de los conflictos familiares del exfutbolista-, la pareja oficializó su reconciliación con una insólita foto en sus redes sociales.

La foto de la camioneta de Cvitanich afuera de la casa de Figueiras (Foto: Captura TV)

Desde sus respectivas cuentas de Instagram, los enamorados dejaron ver parte de lo que fue su escapada romántica, lejos del ruido mediático. En una de las tardes de la cabaña donde se hospedaron, eligieron resguardarse de la lluvia y pasar el tiempo jugando al ajedrez frente a la calidez de la chimenea. Así fue que tanto ella como él publicaron desde distintos ángulos la instantánea del tablero con las 32 fichas.

Ivana Figueiras y la foto idéntica a la que publicó Darío Cvitanich (Foto: Captura Instagram/@figueirasivana)

Pero eso no fue todo. Horas más tarde, la modelo recurrió a su perfil, en el que cuenta con poco más de 93.000 seguidores, para compartir una reflexión sobre la inminente llegada de un nuevo año: “2025: te hizo más fuerte; 2026: va a hacerte feliz”. Junto al posteo de la cuenta “Indirectas plenas”, agregó la canción “Sweet heat lightning”, del músico sudafricano Gregory Alan Isakov.

La reflexión sobre la llegada de un nuevo año (Foto: Captura Instagram/@figueiras)

Por su parte, el exfutbolista no se limitó a mostrar el pasatiempo, sino que eligió la ironía y escribió una fuerte indirecta. “Al final del día el rey y el peón vuelven a la misma caja...”, lanzó. Mientras que, horas más tarde, dejó ver la portada del libro que disfrutó recostado en el sillón: El silencio habla, de Eckhart Tolle.

El silencio habla, el libro que eligió Darío Cvitanich para sus días de descanso junto a Ivana Figueiras (Foto: Captura Instagram/@daricvitanich)

Darío Cvitanich y una indirecta en medio de su juego de ajedrez (Foto: Captura Instagram/@daricvitanich)

A diferencia de la última escapada romántica, la cual aprovecharon el fin de semana largo de finales de noviembre para sumergirse en el pueblo uruguayo de José Ignacio, lugar turístico conocido como la extensión animada y luminosa de la vida social de Punta del Este, donde disfrutaron de los días soleados, en esta evitaron fotografiarse juntos.

Cabe recordar que la ruptura entre Cvitanich y Figueiras ocurrió a principios de este mes, desgastada por la exposición pública del conflicto entre el exfutbolista y su exesposa, Chechu Bonelli. Los cruces mediáticos y la tensión familiar habrían sido el detonante para que Ivana decidiera, en aquel momento, tomar distancia.

Cvitanich y Figueiras, antes del breve impasse

El conflicto escaló cuando Bonelli aseguró en el streaming La Casa que extrañaba a su exsuegra y que la habían “invitado” a no tener más vínculo con ella, lo que provocó el malestar de la nueva pareja. Ante la repercusión, la periodista deportiva intentó bajar el tono: “Lo único que hice fue tratar de ser genuina... hubo una reacción que no estuvo buena”, se sinceró más tarde en diálogo con Intrusos (América TV), confirmando que el exfutbolista le pidió expresamente que no hablara más de su vida privada.

Al volver a referirse de la separación, comentó que el objetivo es preservar la intimidad de los suyos. “Tenemos una relación por nuestras hijas que tratamos de que sea de la mejor manera posible. No voy a hablar más de él, ni de su familia, ni de su pareja… Ya está”, agregó tajante.

Chechu Bonelli cruzó a Ivana Figueiras tras su descargo en redes

En ese contexto, la reconciliación entre Darío Cvitanich e Ivana Figueiras parece ser un nuevo capítulo donde la prioridad es el resguardo de la intimidad. Entre jugadas de ajedrez y lecturas reflexivas, la pareja elige apostar nuevamente al amor, dejando atrás las tormentas del pasado.