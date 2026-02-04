Bingo Oasis Pilar entregó el premio más alto en la historia de bingos y casinos de Argentina

El azar y la suerte estuvieron a su favor. La noche del domingo 1 de febrero una persona alcanzó el monto más alto pagado hasta el momento en el circuito de bingos y casinos del país. El pozo progresivo de Lion Link superó cualquier monto antes registrado, convirtiendo a un jugador en protagonista de uno de los hitos más relevantes del universo del entretenimiento.

Todo empezó los últimos días de enero, cuando el pozo había sido informado públicamente al superar los $172 millones. El anuncio despertó expectativa y el número siguió acumulándose de forma dinámica.

Dentro de la sala se preguntaban a cuánto llegaría y quién sería el próximo millonario. La respuesta llegó el primer día de febrero, con un ganador que se llevó una cifra histórica: $246 millones, entregados en el Bingo Oasis Pilar esa misma noche.

Cómo funcionan los pozos progresivos

Desde el Bingo Oasis Pilar explican: “Estos pozos progresivos operan con tecnología y procedimientos de control, donde cada jugada se define de manera aleatoria y transparente, bajo los sistemas correspondientes. En esa línea, remarcan la importancia de ofrecer un entorno cuidado, con foco en la seguridad y la experiencia del público”.

Además del jackpot de Lion Link, hoy existen otros pozos progresivos activos:

88 Fortunes supera los $106 millones

Quick Hit Platinum supera los $39 millones

En conjunto, el total de los pozos supera los $600 millones

Bonus track

#ÍntimoOasisPilar el próximo 11 de febrero, a las 21 hs.

En este contexto de alta convocatoria, la sala se prepara además para una noche especial: Kevin Johansen y Liniers compartirán un show en vivo que combina música e ilustración creadas en tiempo real, con humor, cercanía y un formato íntimo que se diferencia de un recital tradicional.

Cuándo. El miércoles 11 de febrero a las 21 horas.

El miércoles 11 de febrero a las 21 horas. Cómo. Las entradas se adquieren a través de Passline.

Las entradas se adquieren a través de Passline. Dónde. En el Bingo Oasis Pilar (Chubut 5, La Lonja, Provincia de Buenos Aires).

En el Bingo Oasis Pilar (Chubut 5, La Lonja, Provincia de Buenos Aires). Un extra. Con la entrada, el público recibe $10.000 en créditos para disfrutar de la sala, según las condiciones vigentes de la ticketera oficial. Las entradas se adquieren a través de Passline.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.