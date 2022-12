Brillaba con su baile en su cumpleaños de 15 y una invitada arruinó por completo el momento: “No lo podrá olvidar”

escuchar

La celebración de los 15 años para muchas jóvenes es un importante momento y los festejos para ese día especial se trasladan a la tradicional fiesta con imponente atuendo, homenajes y shows, que como es sabido requiere una gran organización. Por ello, llegado el momento las expectativas para que todo salga de acuerdo a lo planeado son muy altas y un paso en falso puede poner en jaque toda la noche. Y esto fue lo que le sucedió a una cumpleañera que sufrió la interrupción de una invitada en medio de su show. Para cuando quisieron darse cuenta, el momento estaba arruinado.

El cumpleañero es el centro de atención en el día especial en el que se celebra su nacimiento. Esto se potencia de acuerdo a la celebración, bajo la atenta mirada de los invitados y esta atención fue la que le jugó una mala pasada a una joven que en medio de su fiesta de 15 se vio interrumpida por una persona que creyó que una silla impedía sus movimientos. El momento se volvió viral en TikTok.

Cumpleaños de 15 arruinado: una invitada quiso ayudar pero le salió al revés

Con un imponente vestido azul, y acompañada por dos bailarines, una adolescente se encontraba en medio de la pista realizando una coreografía, según el video que compartió la usuaria @apolicapricornio. Mientras realizaba sus movimientos, una mujer se interpuso para retirar una silla que estaba frente a la cumpleañera. Rápidamente la bailarina pausó sus pasos y lanzó una mirada letal a la invitada, ya que el objeto era parte de la performance en la que debía centrarse en un momento del baile, por lo que sin ella no podría continuar.

Indignada, la joven se quedó en el centro de la pista sin omitir palabras pero con un gesto que demostró su gran molestia. Es uno de los bailarines quien regresa la silla a su lugar. La joven se retira de la escena y luego de pocos segundos comienza de cero la coreografía, pero el momento ya estaba arruinado. En esa ocasión, pudo terminar la performance, aunque su rostro no dejó de demostrar la decepción por lo ocurrido, que podría haberle arruinado la noche por completo.

La publicación superó el millón de Me Gusta y entre risas y sugerencias, los usuarios de la red no dudaron en comentar lo sucedido. “La señora se sintió héroe y 5 segundos después ya me imagino la pena que sintió”; “La mirada de la quinceañera vale más que mil palabras”; “Me causó risa pero si era yo hubiese llorado”; “Ella queriendo unos 15 inolvidables y eso no lo va a poder olvidar”; “No me burlo, porque mi mamá podría ser esa tía” y “Me da mucha risa, porque fácilmente podría ser mi mamá”, fueron algunos de los comentarios.

El baile pudo completarse

Ante la gran repercusión del video, la usuaria compartió una segunda filmación donde se observa el reinicio de la coreografía de la joven cumpleañera, que pudo culminar con su especial momento tras el inesperado traspié del que debió recomponerse rápidamente para continuar con su plan.

