Bronca en la corona: los tres miembros de la realeza que se niegan a perdonar a Harry

Cuando el sábado pasado sepultaron los restos del príncipe Felipe, todo el mundo estaba pendiente de la interacción entre los hermanos Harry y William después de más de un año sin verse. Pero lo cierto es que el duque de Cambridge fue uno de los miembros de la realeza que decidió no darle la espalda a su hermano, pese al Megxit. Sin embargo, si bien no fue William quien lo ignoró pero sí lo hicieron otros tres royals que, al parecer, no están dispuestos a perdonar al príncipe.

Se trata de la princesa Ana y del príncipe Eduardo y su esposa Sofía, condesa de Wessex. Diferentes medios británicos informaron que estos tres familiares siguen “muy molestos” por el comportamiento de Harry desde que Felipe ingresó al hospital en febrero.

De acuerdo con The Mail on Sunday, una fuente dijo que estos tres royals tienen un profundo sentido de protección hacia la reina y de resentimiento hacia Harry: “Hay poca simpatía por él después de lo que dijeron junto con su esposa Meghan en la entrevista con Oprah”.

Los duques de Sussex lanzaron explosivas acusaciones sobre la monarquía británica durante el programa: los acusaron de racismo, al contar que un miembro no identificado de la familia cuestionó el color de la piel que tendría el bebé que estaba esperando Meghan. Según informó The Mail on Sunday, los dichos de los Sussex tuvieron consecuencias. “Crearon un frente unido para defender a la reina. Todos piensan que Harry se comportó de manera espantosa”, dijo la fuente al medio y agregó: “Los hijos de la reina y su nuera piensan que Harry es desleal más allá de lo creíble”.

Casada con el hijo menor de la reina, el príncipe Eduardo, Sofía dio un paso al frente debido a la partida de Harry y Meghan y viene asumiendo cada vez más apariciones oficiales que, hasta el momento, fueron muy bien recibidas. Ella es muy cercana a Isabel II.

“A menudo se dice que Sofía es la nuera favorita de la reina. Edward es el único hijo de la reina que todavía no se divorció. Eso puede tener relación”, le dijo otra fuente cercana al palacio a la revista Best Life. De ahí, del afecto que le tienen a Isabel es que no pueden imaginar cómo Harry pudo ir a la televisión y actuar así. “Dijo cosas muy dolorosas para Isabel y lo hizo mientras Felipe estaba internado gravemente enfermo”, agregó la fuente no identificada.

Por otro lado, Ana cree que lo que hizo Harry al hablar con Oprah Winfrey fue una deslealtad increíble que no está dispuesta a pasar por alto y que es posible que nunca lo haga. La princesa siempre disfrutó de una buena relación con su madre.

Por el momento, de acuerdo con el Daily Mail, los únicos que mantienen una buena relación con Harry son una de sus primas, la princesa Eugenia, y uno de sus tíos, el príncipe Andrés. Los informes dicen que el duque de Sussex habló con su prima, a quien considera una amiga leal, antes de llegar al funeral y que, además, se vieron antes del servicio. El vínculo es tan bueno que cuando Eugenia y su esposo, Jack Brooksbank, anunciaron que estaban esperando su primer hijo, Harry y Meghan les ofrecieron Frogmore Cottage como una casa tranquila para vivir.

El Daily Mail también informó que Harry cuenta con el apoyo del padre de Eugenia, el príncipe Andrés, excluido ahora de la familia real por su vínculo con el pedófilo ya fallecido Jeffrey Epstein. “Irónicamente, el único que ha expresado simpatía hacia Harry es el príncipe Andrés”, dijo una fuente al periódico británico. “Él sabe de primera mano lo que es sentirse un desterrado y de ahí la empatía”.

Queda por ver qué sucederá con la relación de Harry con su padre y su hermano. De acuerdo con lo visto durante la transmisión del funeral, es posible que los hermanos hayan dejado de lado su tensa relación. Una vez concluido el servicio, se los vio caminar y conversar juntos mientras se dirigían al castillo de Windsor.

Más tarde, el príncipe Carlos y sus hijos supuestamente tuvieron una reunión de dos horas en un intento de iniciar una conversación sobre un camino a seguir. “El príncipe de Gales quiere reconciliarse con Harry y verlo reconciliarse con William”, le dijo una fuente a Best Life. “Él comprende que el futuro de la monarquía depende de ello.”

LA NACION