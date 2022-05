Bungee Training: el novedoso entrenamiento sobre arneses que mezcla danza, fitness y acrobacia

¿Quién no tuvo alguna vez el sueño de experimentar cómo sería la sensación de volar? Bungee Training es una disciplina que permite hacerlo durante el entrenamiento. Con arneses que se agarran de unas bandas sujetas al techo, es posible realizar las más diversas actividades físicas, volando. El actor Dan Breitman y la conductora Edith Hermida son algunos de los que no se resistieron a la posibilidad de probarlo en algún momento.

Mix entre danza, fitness y acrobacia, se trata de una marca que requiere de equipos especiales. Estos incluyen las bandas, los arneses y una cinta reguladora, con diferentes tensiones posibles, que hace que el arnés se adapte a la propia altura y peso.

“Es un equipo muy versátil. Casi todos los tipos de gimnasia que se hacen en el piso se pueden llevar a cabo con el bungee o arnés. Nuestra actividad consiste en una fusión entre cardio y fuerza. Pero también tenemos clases de combate, de pilates, de functional training y de danza contemporánea arriba del arnés”, describe a LA NACIÓN Romina Livore, creadora de Bungee Training Argentina.

Bungee Training: el entrenamiento que se hace "volando"

La principal diferencia que otorga entrenar de esta manera es que, al no tener gravedad por estar colgando del techo, se ejercitan más el equilibrio y la fuerza abdominal. Un punto fuerte de la práctica es que no produce impacto sobre las articulaciones, o es bajísimo. “Es una actividad muy cardio donde se trabaja la fuerza y el equilibrio, pero no hay riesgo de lastimarse y de producirse lesiones como sucede en otras prácticas que tienen la misma carga en fuerza y en potencia. Justamente por esto, no está indicado para nadie en especial, sino que puede hacerlo casi todo el mundo”, apunta Livore.

Pueden ejecutarlo personas de cualquier edad y peso, hasta 130 kilos que es lo que soporta el arnés. La única contraindicación que tiene es para las mujeres embarazadas porque el arnés se agarra de la pelvis y hace presión sobre la zona del útero. “Hay que tener algún cuidado con las lesiones de espalda y de columna. Pero, en general, personas con hernia de disco y con operación de columna han venido y no han tenido problema porque no hay impacto”, asegura la responsable de la marca.

Esta disciplina requiere de equipos especiales, que incluyen las bandas, los arneses y una cinta reguladora, con diferentes tensiones posibles, que hace que el arnés se adapte a la propia altura y peso Instagram: @bungeetrainingargentina

Para adoptar Bungee Training como rutina física no es necesario contar con un entrenamiento previo. “Cada persona empieza a su ritmo. Las clases se dividen en tres niveles: principiantes, intermedios y avanzados. Siempre se comienza en el nivel de principiantes, aunque se trate de personas entrenadas porque es una técnica nueva. Después, según la destreza de cada uno, pasan a intermedios o avanzados, donde las clases son más intensas”, afirma Livore.

Las clases duran una hora, contando la colocación y el ajuste de los equipos. Son cincuenta minutos netos de ejercicios. Los profesores -ciento cincuenta en toda Argentina- son certificados por la marca. Las certificaciones son nacionales e internacionales.

Beneficios

- Divertido, suma la motivación necesaria para mantener la práctica del ejercicio en el tiempo.

-Es un trabajo general del cuerpo.

-Actividad cardiovascular intensa.

-Pone en acción constantemente el abdomen y los glúteos para poder manejar el arnés que se sujeta a la altura de la cadera. La retroversión pélvica, posición con panza y cola apretadas, hace que isométricamente se trabaje esas regiones durante toda la clase. En esas zonas del cuerpo es donde más cambios se evidencian, aunque esto puede variar según el tipo de actividad que se elija.

-La parte emocional suma beneficios también. La sensación de volar y el vértigo generan mucha adrenalina. Eso hace que se dispare la dopamina y la gente se va de la clase feliz y con mucha buena energía.