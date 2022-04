Running Team: cómo entrenan los grupos de corredores que se volvieron furor durante la pandemia de Covid

Se veían antes de la pandemia y ahora parecen haberse multiplicado. Los grupos de corredores se observan a todas las horas del día, en distintos puntos de la ciudad. Son los que, después, colman la capacidad de las más variadas competencias que se desarrollan en todo el país. Para cada uno de los corredores es fundamental el que está al lado, que no necesariamente tiene sus mismas características ni igual estado físico; pero uno apoya al otro y eso crea una especial conexión.

“El running une a las personas. En este mix que se arma, todos suman en el grupo. Hay personas introvertidas y extrovertidas, pesimistas y optimistas. Es maravilloso ver cómo se retroalimentan entre ellos. Cada uno se lleva del otro lo que lo hace mejor. El objetivo es que todos brillen. Muchas veces van lesionados y no corren, pero van a apoyar al compañero. Es un deporte al que algunos se acercan por el movimiento, otros para hacer sociales, otros porque están solos”, relata a LA NACIÓN Bárbara Rod (@barbararodteam), entrenadora de atletismo y preparadora física de Open Park, que entrena teams de corredores.

"Es un deporte al que algunos se acercan por el movimiento, otros para hacer sociales, otros porque están solos", afirma Bárbara Rod LA NACION

Cada grupo de corredores está conformado por personas de distintas edades y de distintas condiciones y capacidades físicas. ¿Todos pueden hacer la actividad? “Básicamente sí, mientras no haya una patología específica que en su diagnóstico lo contraindique. Todos pueden acercarse a un grupo de running. Este se va adaptando a cada persona en base a su circunstancia personal”, afirma. Si bien es una actividad grupal, el entrenamiento es individual, planificado en base a la evaluación y al diagnóstico que se realiza a cada persona antes de iniciar la actividad y se les asignan objetivos específicos. Para la evaluación, se investigan los antecedentes, patologías y objetivos.

Dentro de las personas que comparten un grupo varía el sexo, la edad y el estado físico, por lo que no todos pueden hacer todo. Las motivaciones para arrancar también son variadas. “En del grupo hay personas preocupadas por su sobrepeso, otras por haber estado mucho tiempo sin hacer actividades físicas. También hay personas más acostumbradas a una sala de musculación o a una clase. Y llegaron acá porque esto fue lo primero que se pudo hacer al aire libre después de la cuarentena”, relata la entrenadora.

Pero el mundo running no se limita a correr o a preparar carreras. La preparación física se impone para llegar en condiciones al objetivo. El trabajo paralelo puede ser en el gimnasio o en la pileta. “En el entrenamiento cruzado se fortalece la musculatura. Se trabajan ejercicios, con o sin peso, que tienen que ver con la parte pedestre. Se refuerzan cuádriceps, gemelos, isquiotibiales, tobillos, articulaciones, flexor y extensor de cadera, la zona media y brazos. Se ejecutan también ejercicios preventivos para evitar lesiones en articulaciones, ligamentos y tendones. Y ejercicios correctivos que tienen que ver con la técnica de carrera. Se corrige la posición del pie, de los brazos y la postura”, explica Rod. La preparadora física observa que hoy está más en auge entrenar al aire libre, donde se ven muchos grupos de corredores “a los que falta este trabajo que acompañe, y que es imprescindible porque no es sólo correr”.

¿Cuáles son las contraindicaciones para correr?

Las personas con sobrepeso no pueden arrancar a correr. “En personas con sobrepeso está desaconsejado todo lo que sea con impacto porque hay que proteger las articulaciones para que, una vez que se inicia el descenso de peso y se adquieran hábitos saludables, se pueda iniciar con el trote. En ese caso, se empieza con caminatas ágiles, con variaciones de ritmo. La caminata es un trabajo aeróbico muy bueno, siempre que esté supervisada. Se trata que de manera progresiva se superen los 30 a 35 minutos para que resulte efectivo”, explica Rod.

Para cada uno de los corredores es fundamental el que está al lado, que no necesariamente tiene sus mismas características ni igual estado físico, pero uno apoya al otro y eso crea una especial conexión LA NACION

En el running hay grupos de diferentes niveles: principiantes, intermedios o avanzados. Respecto a los objetivos, hay uno individual que es el que plantea el corredor y se evalúa la posibilidad de concretarlo. Y están los objetivos grupales que los propone el entrenador y están relacionados con los distintos tipos de carrera. Pueden ser carreras de calle, de montaña o de pista. Para cada objetivo está su planificación y su preparación física específica. “En este momento estamos preparando a nivel grupal un objetivo general. Es una carrera en Córdoba, que sería una primera experiencia para muchos. Es la UTACCH (Ultra Trail Amanecer Comechingón). Algunos van a hacer distancias cortas, otros, distancia media y otros un poco más largas porque tienen años corriendo”, señala la entrenadora.

¿Tips para correr sin riesgos?

Se sugiere adoptar un calzado específico, que se adapte al pie, que no sea rígido, que no sea muy alto ni muy bajo. Si es posible, hacer un análisis de pisada sobre la marcha y sobre la carrera, para anexar plantillas si es necesario. Rod destaca la importancia de no sobreentrenar y de dosificar las cargas, para evitar lesiones.

Testimonios

Brian fue atleta de pista y ahora hace calle y trail running (carrera de senderos o montañas). Él sufrió una parálisis cerebral en el hemisferio derecho del cuerpo al nacer y, después de mucho trabajo, hace diez años que corre. Perteneció al equipo paraolímpico de atletismo argentino: “El deporte me planteó un desafío, la autosuperación. Esto me motiva día a día. Es compartir experiencias y entrenamiento con compañeros, es generar amigos. En estos diez años me di la satisfacción de estar un tiempo dentro de la selección nacional de atletismo paraolímpica. Hoy ya no miro el reloj, lo disfruto desde otro lugar. El deporte siempre será el camino”.

“Hay personas más acostumbradas a una sala de musculación o a una clase. Y llegaron acá porque esto fue lo primero que se pudo hacer al aire libre después de la cuarentena”, relata la entrenadora LA NACION

Mirta tiene 66 años y hace un año que corre. “Me acerqué a caminar, entendiendo que debía antes fortalecer todo el cuerpo. Luego troté. Despacio y con paciencia llegué a mi debut con mis primeros 3 km. Hoy preparo una carrera cortita, pero de aventura en Córdoba. Algo impensado para mí se convirtió en una pasión”, contó.

Teresa tiene 55 y hace 15 que corre, como entrenamiento. “Hoy es más que un estilo de vida, una pasión. Corrí todo tipos de carreras, de terreno, de distancia. Amo las carreras de montaña, es mi cable a tierra. A su vez, es un ejemplo de valentía y de superación que les dejo a mis hijos”, señaló, y aseguró: “El running me dio amigos, confianza en mí, fortaleció mi optimismo y me hace sentir viva y agradecida”.