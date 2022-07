Burn out: cuando tenés la cabeza quemada y sentís que el cerebro no te funciona

En el podcast Cómo fabricar tiempo, Martina Rua y Pablo Martín Fernández te cuentan, sin falsas promesas, cómo podés usar la tecnología sin que te atrape, para poder hacer más de eso que te gusta; es lo que aprendieron escribiendo los libros La fábrica del tiempo y Cómo domar tus pantallas, que ya suma más de 1,9 millones de reproducciones.

En este segundo episodio de la nueva temporada el tema es esa sensación de estar quemados, de estar emocionalmente exhaustos, de no poder decidir, de que no se te caiga una idea porque el cerebro no te funciona, de tener errores haciendo cosas que normalmente tenés muy bajo control: todo eso es el síndrome de burn out (literalmente, estar quemado o quemada) y es de lo que hablan Martina y Pablo en este episodio, donde ahondan en este tema, y qué clase de medicina preventiva se puede aplicar, y cómo se puede enfrentar esta quemazón cuando estás trabajando de algo que te que gusta y que -en teoría- no te satura y te hace sentir bien. Participa la especialista Elsa Wolfberg, que explica el impacto físico y psíquico que tiene esta afección.

Qué es esto

