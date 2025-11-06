Calendario lunar de noviembre 2025: días ideales para cortarse el pelo y plantar

El calendario lunar de noviembre 2025 detalla las cuatro fases principales del satélite natural. Este cronograma es una guía para quienes consideran la influencia de la Luna en actividades cotidianas, como la planificación de un cambio de apariencia personal. El ciclo de 28 días del astro presenta distintos momentos que, según creencias populares, impactan en la vida diaria y el estado de ánimo de las personas.

Qué días de noviembre son buenos para ir a la peluquería

El cronograma lunar de noviembre detalla las fechas específicas recomendadas para cada objetivo capilar. Según las necesidades de cada persona, es posible elegir el momento adecuado para visitar al peluquero, ya sea para acelerar el crecimiento, fortalecer la fibra o mantener un corte por más tiempo. Los días indicados para cada propósito son:

El miércoles 5 de noviembre es uno de los días recomendados para estimular el crecimiento del cabello Freepik

Para que el cabello crezca más rápido : las jornadas recomendadas son el miércoles 5, jueves 6, viernes 7, sábado 8, domingo 9, miércoles 12, jueves 13, viernes 28 y sábado 29 de noviembre . Estos días son óptimos para quienes buscan estimular el crecimiento y lucir una melena más larga.

: las jornadas recomendadas son el . Estos días son óptimos para quienes buscan estimular el crecimiento y lucir una melena más larga. Para fortalecer el cabello : se aconseja realizar cortes que mejoren la salud y el volumen del pelo en las siguientes fechas: domingo 2, lunes 3, lunes 10, martes 11, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de noviembre .

: se aconseja realizar cortes que mejoren la salud y el volumen del pelo en las siguientes fechas: . Para mantener el largo del pelo: quienes deseen que su corte perdure más tiempo deben elegir entre el sábado 15, domingo 16, lunes 17, sábado 22, domingo 23 o lunes 24 de noviembre.

Qué fase lunar elegir para cada tipo de corte

La planificación de un cambio de apariencia puede depender de los objetivos personales. Cada fase lunar tiene una influencia particular sobre el cabello. La etapa de cuarto creciente favorece el crecimiento del pelo, ideal para quienes buscan una melena larga. Por el contrario, la fase menguante ralentiza el crecimiento, una opción perfecta para personas que prefieren mantener un corte corto por más tiempo.

Para fortalecer la fibra capilar se aconsejan fechas como el domingo 2 o el lunes 3 de noviembre

La Luna llena potencia el volumen, la regeneración y el brillo de la cabellera. En cambio, el momento menos recomendable para un cambio es durante la Luna nueva. Las creencias populares indican que un corte en esta fase podría debilitar las fibras capilares y provocar su caída.

Cómo influye el signo del Zodíaco en el que está la Luna

La astrología agrega otro factor de análisis. La posición del satélite natural en determinados signos del Zodíaco también puede impactar en el resultado. En noviembre, la Luna transitará por cuatro signos clave en sus fases principales.

Quienes deseen mantener un corte por más tiempo pueden elegir el sábado 15 de noviembre

Miércoles 5 de noviembre (Luna llena en Tauro) : este signo de Tierra aporta firmeza y resistencia. La fase es favorable para fortalecer el cabello y potenciar tratamientos de nutrición. No se recomienda para cambios drásticos.

: este signo de Tierra aporta firmeza y resistencia. La fase es favorable para fortalecer el cabello y potenciar tratamientos de nutrición. No se recomienda para cambios drásticos. Miércoles 12 de noviembre (Cuarto menguante en Leo) : la energía de cierre del ciclo se combina con un signo regido por el Sol. El resultado es un equilibrio entre depuración y cuidado estético, ideal para eliminar partes dañadas. Los cortes duran más y es un buen momento para tratamientos purificantes o anticaída.

: la energía de cierre del ciclo se combina con un signo regido por el Sol. El resultado es un equilibrio entre depuración y cuidado estético, ideal para eliminar partes dañadas. Los cortes duran más y es un buen momento para tratamientos purificantes o anticaída. Jueves 20 de noviembre (Luna nueva en Escorpio) : este signo se asocia con la transformación y la regeneración. La combinación impulsa cambios profundos de estilo y tratamientos que fortalezcan las raíces. Es una buena fecha para cortar el pelo si se busca eliminar energías viejas.

: este signo se asocia con la transformación y la regeneración. La combinación impulsa cambios profundos de estilo y tratamientos que fortalezcan las raíces. Es una buena fecha para cortar el pelo si se busca eliminar energías viejas. Viernes 28 de noviembre (Cuarto creciente en Piscis): este signo de Agua irradia una energía receptiva que estimula el crecimiento saludable. Favorece la hidratación, la flexibilidad y el brillo. Es el mejor momento del mes para cortes que necesiten movimiento, volumen o un crecimiento acelerado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.