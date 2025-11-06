El método infalible para limpiar tus sandalias y dejarlas como nuevas

Mantener las sandalias limpias puede convertirse en un verdadero reto. El polvo, el sudor o las salpicaduras de bebidas pueden arruinar su aspecto, sobre todo cuando se trata de materiales delicados como la gamuza o el yute. Afortunadamente, existen métodos simples y efectivos para eliminar manchas y conservarlas en perfecto estado sin gastar en limpieza profesional.

De acuerdo con el sitio especializado en calzado Pequeña Huella, la gamuza es un material elegante pero muy sensible al agua. Para mantenerlo en óptimas condiciones, primero elimina el polvo con un cepillo de cerdas suaves o una goma especial. Si la mancha persiste, frota suavemente con una goma de borrar neutra.

Dejá secar al aire, lejos del sol, y cepillá nuevamente para recuperar la textura original. Un consejo adicional: si la mancha es de grasa, espolvoreá un poco de talco o usa amoniaco diluido para absorber el exceso.

Las sandalias de piel requieren un tratamiento cuidadoso. Comenzá retirando el polvo con un paño seco. Mezclá agua tibia con jabón neutro, humedecé un trapo y limpiá con movimientos circulares.

En manchas rebeldes, usá un cepillo de dientes suave. Tras enjuagar con un paño limpio, dejá secar en un lugar ventilado, sin exposición directa al sol. Luego aplicá una crema hidratante para cuero. Si el color se desvaneció, mezclá vinagre blanco y agua en partes iguales y aplicá a toques para restaurar el tono.

¿Existe un método universal para cualquier tipo de sandalia?

Sí, una mezcla de bicarbonato y vinagre blanco funciona en materiales resistentes como goma o tela. Aplicá la pasta sobre la mancha, dejá actuar media hora y enjuaga con agua limpia. Este truco es ideal para manchas persistentes y devuelve el color original sin dañar la superficie.

*Por Andrea Oliva