Caminata nocturna, música y bosque. Una experiencia para vivir el verano a otro ritmo en Cariló

En el marco de su campaña “Life is Life”, Life Seguros llevó adelante en Cariló una caminata nocturna guiada por el bosque que combinó movimiento, naturaleza y música en vivo. La propuesta formó parte de una serie de activaciones pensadas para promover el bienestar.

En un verano marcado por el movimiento constante, Life Seguros propuso también espacios para bajar el ritmo y reconectar. Bajo esa premisa se realizó “Caminata & Acústico en el Bosque”, una experiencia nocturna que invitó a vivir Cariló desde otro lugar, en contacto directo con la naturaleza y lejos de las dinámicas habituales de la temporada alta.

La actividad se llevó a cabo el 21 de enero, con punto de encuentro en el Balneario Divisadero. Al caer la tarde, los participantes iniciaron una caminata guiada de 1,3 kilómetros por el bosque, pensada para realizarse de manera tranquila, cuidada y acompañada durante todo el recorrido. La propuesta puso el foco en el movimiento consciente y en la observación del entorno natural nocturno.

Las claves del encuentro fueron la armonía, el respeto por la naturaleza y el entorno, y la escucha consciente de los sonidos del bosque. Para ello, los guías pidieron que los participantes se animen a desconectar los celulares y vivir al 100% el aquí y ahora.

Una experiencia cuidada y compartida

Antes de comenzar, cada persona recibió una mochila con distintos elementos pensados para acompañar el recorrido y el momento musical, junto a una charla inicial con indicaciones para que la experiencia se desarrollara de forma ordenada y segura. Durante la caminata, el trayecto incorporó un componente lúdico con la búsqueda de mariposas reflectivas escondidas en el bosque, integrando juego y exploración al paseo. Un recordatorio para conectar con el niño interior y jugar con libertad.

El recorrido finalizó en un claro del bosque, donde se vivió un show acústico íntimo de la mano del artista Gero, en un formato especialmente diseñado para el disfrute al aire libre. Tras el encuentro musical, el grupo regresó caminando al punto de partida, cerrando una experiencia pensada para compartir, disfrutar y reconectar.

Bienestar como eje de la propuesta

La experiencia se inscribió en una mirada más amplia sobre el rol de las aseguradoras en la vida cotidiana.“Las compañías aseguradoras tienen un propósito que trasciende solo el proteger y el cuidar. Proteger también es ayudar a potenciarte, porque cuando sabés que estás acompañado, tu cabeza está más libre para enfocarte en tus proyectos”, explicó Flavia Nuñez, CEO de Life Seguros.

Desde las primeras instancias de protección, vinculadas al cuidado de la familia y los seres queridos, hasta los momentos de desarrollo y consolidación de proyectos personales y profesionales, contar con respaldo permite tener la tranquilidad necesaria para planificar y avanzar.

Con una esperanza de vida cada vez más extendida, la planificación a largo plazo cobra un lugar central. Pensar en herramientas como los seguros de retiro se vuelve complementario a los sistemas tradicionales de jubilación y permite proyectar una vida activa, presente y futura, con mayor previsibilidad. “En cada etapa, independientemente de la edad, las compañías aseguradoras podemos acompañar y facilitar ese camino”, resume.

Verano, ciudades y distintos ritmos

La campaña de Life Seguros se desplegó con propuestas adaptadas a la identidad de cada destino. “En Cariló, el bosque te conecta con el relax, con el respirar y con el conectar con uno mismo. Pinamar, en cambio, tiene un ritmo que lleva más al deporte, a lo lúdico y al movimiento”, señaló Nuñez, al explicar cómo cada activación dialogó con el entorno y los valores de la marca.

En esa línea, Life Seguros desarrolla desde hace varios años una agenda de proyectos de triple impacto, con foco en el cuidado ambiental, la inclusión y la educación. La compañía trabaja junto a Banco de Bosques en iniciativas de restauración que van desde los quebrachales del Chaco hasta la Cuenca del Río Mendoza, y complementa ese trabajo con programas de educación financiera y conciencia aseguradora, así como programas en los que otorga cobertura de seguros de vida y/o accidentes personales de manera gratuita a mujeres de la economía real que se animan a emprender junto a la ONG Mujeres 2000, y también a integrantes de más de 40 ONGs en alianza con la Fundación Potenciar Solidario.

Estas acciones conviven con propuestas como las activaciones de verano, que vinculan bienestar, contacto con la naturaleza y una mirada activa sobre el cuidado del entorno. En ese sentido, la marca también impulsa iniciativas de conciencia ambiental durante sus eventos, promoviendo prácticas responsables y reforzando hábitos de reciclaje, incluso a través de propuestas lúdicas pensadas para los más chicos, como la recicleta instalada en Pinamar.

Para Flavia, el espíritu de la marca se resume en una premisa clara: no estar en la vida de paso. “Se trata de vivirla, potenciarla y protegerla”, señala, al definir el rol que Life busca ocupar acompañando a las personas en distintas etapas de su vida.

La agenda de actividades

Conocé las próximas propuestas de Life Seguros:

Pinamar – El Pájaro

Clases de yoga: lunes y miércoles, a las 10 h

Recicleta: disponible durante todo el día, hasta el 25 de enero

Cariló – Divisadero

Clases de yoga: martes y jueves, a las 10 h

Masajes: martes, jueves y sábados, a las 14.30 h

29 de enero - 17 hs: nueva Sesión en el Mar dentro del ciclo Life es Música, con Hilda Lizarazu y Mia Folino.

Bariloche

25 de enero: Triatlón Huemul (Av. Bustillo km 7, Playa Bonita)

