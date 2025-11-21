“Casa Propia”: el programa que permite llegar a tu hogar sin créditos imposibles

No hay dudas de que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales y económicos de la Argentina. Y es en ese contexto que IDERO está lanzando “Casa Propia”, un programa que promete transformar la manera en que las personas acceden a su hogar.

La propuesta de la empresa líder en el sector de la construcción industrializada combina tecnología e ingeniería para ofrecer un modelo simple: comprar una vivienda de manera progresiva, fracción por fracción, al ritmo de cada persona y con la mejor relación precio-producto del mercado.

-

Cómo funciona Casa Propia

El sistema se basa en “microcompras voluntarias” que cada usuario realiza cuando puede y con el monto que puede, con una inversión mínima de U$S 10. Si un mes no llega a realizar ningún aporte, no pierde lo que compró. Cada fracción representa una parte proporcional de todos los materiales y servicios que hacen posible la vivienda, y funciona además como un activo digital respaldado legalmente.

Si la persona en algún momento decide no continuar, puede conservar sus fracciones o transferirlas a otro usuario dentro de un mercado cerrado. Así, lo invertido mantiene siempre su valor.

Una vez alcanzado el 60% del valor del bien, el comprador puede optar por seguir comprando porciones de su vivienda o pedir la entrega con financiación mediante un contrato de leasing con opción a compra, lo que permite habitar la casa mientras se completa el pago. En otras palabras: en esta última etapa, cada mes se paga un alquiler que se descuenta del valor final, lo que convierte el modelo en una reinversión del crédito tradicional: flexible, progresivo y accesible.

Este sistema de ahorro puede complementarse además con las líneas de crédito de cualquier banco, ya que es posible pagar la casa hasta cierto porcentaje y luego complementar con un crédito personal o hipotecario, que habitualmente no cubren el 100% del bien.

Los modelos disponibles: casas que crecen con vos

Desde una pareja joven hasta una familia, o cualquier persona que sueñe con tener su casa, podrán comprar la vivienda que más se adapte a su vida a través de Casa Propia.

IDERO diseñó cuatro líneas de viviendas modulares con diseños modernos, confortables y de alta calidad. Los modelos van desde los 30 hasta los 78 m², con opciones de uno a tres dormitorios y hasta dos baños completos. Los precios de estas casas sobre camión en la planta de Buenos Aires parten desde los U$D 31.308 y llegan hasta los U$D 76.613, IVA incluido.

Estas viviendas son además “evolutivas”: pueden ampliarse por etapas, incorporar nuevas habitaciones, sumar un piso, galería o incluso paneles solares, acompañando los cambios familiares y económicos.

Las casas modulares de IDERO se entregan en un plazo de hasta 90 días, listas para ser instaladas sobre fundaciones realizadas por el cliente, en cualquier terreno que sea apto, ubicado en cualquier punto de la Argentina. Esta propuesta proyecta su expansión a todo el país, donde el déficit habitacional supera los 3,2 millones de hogares.

“Siempre construimos para el que va a vivir. Y Casa Propia nace de esa misma convicción: que una vivienda de calidad no debería ser un privilegio inalcanzable. Queremos volver a la cultura del ahorro, a que los jóvenes vuelvan a soñar con tener su casa”, explicó Lucas Salvatore, director y fundador de IDERO, durante la presentación.

Y agregó: “Fabricamos cada casa industrialmente, en planta, bajo estándares de ingeniería que integran diseño, estructura, electricidad y plomería con precisión milimétrica. Eso asegura una calidad superior, elimina los sobrecostos y evita el trauma de una obra tradicional. En tres meses, la casa estará lista para habitar. Hoy la tecnología del siglo XXI nos permite ofrecer soluciones concretas para colaborar en la reducción del déficit habitacional y hacer realidad el sueño de la casa propia”.

Las viviendas modulares pueden personalizarse con opciones como aleros, pérgolas, terrazas o balcones. Hay modelos que incluso ofrecen la posibilidad de ir ampliando la casa por etapas, y todas pueden trasladarse a otro terreno, acompañando los distintos momentos de la vida familiar.

La presentación oficial

El Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ) de la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) fue el escenario elegido para la presentación del programa. El encuentro contó con la participación del economista Esteban Domecq, quien expuso sobre la actualidad y perspectivas económicas; Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de Pala Blockchain.

Tabakman, Vigliano y Salvatore durante la presentación.

“Estoy convencido de que Casa Propia va a funcionar muy bien –destacó Tabakman–, porque es honrar la promesa y la ilusión de quien va comprando las fracciones, es entregar la casa cuando haya llegado al 60% del valor, es hacerlo con integridad y honestidad”.

La iniciativa fue desarrollada junto a Pala Blockchain, empresa especializada en tokenización de activos reales. Gracias a su tecnología, cada fracción se registra como un token, lo que permite transferir, ceder o acumular cuotas con total trazabilidad y seguridad jurídica.

“Casa Propia, bajo la tecnología de Pala, es una herramienta real para reconstruir la confianza en la vivienda como proyecto vital, y sobre todo hacerlo más fácil”, subrayó Vigliano. “Cada fracción comprada –añadió– es un paso concreto hacia tu casa, respaldado por tecnología, calidad industrial y una nueva forma de entender la propiedad.”

Revolución industrial aplicada a la vivienda

La construcción industrializada que impulsa IDERO se apoya en un principio simple pero transformador: construir viviendas como quien fabrica autos, barcos o celulares, aplicando procesos estandarizados, materiales de alta resistencia y control de calidad en cada etapa.

Cada unidad sale de fábrica lista para instalarse, con estructura de acero, aislación térmica y acústica, eficiencia energética certificada y una durabilidad superior a la obra húmeda. Requieren muy poco mantenimiento y ofrecen distribuciones funcionales, modernas y flexibles.

La compañía demostró ya el potencial del sistema en desarrollos como Añelo Central, en Vaca Muerta: nada menos que el primer edificio modular de seis pisos del país, montado en apenas 28 días. Con Casa Propia, esa misma capacidad industrial se orienta ahora a familias que buscan su primer hogar.

IDERO cuenta con el apoyo de las principales fábricas de materias primas de la Argentina, entre las que figuran Ternium, Gerdau, Saint-Gobain, Muchtek, Grupo LTN, Barbieri y Roca, entre otras.

“Casa Propia es ingeniería –destacan desde la marca–, pero sobre todo es talento argentino puesto al servicio de la sociedad con la idea de transformar el acceso a la vivienda en una experiencia posible, humana y sustentable”.

Conocé más en https://casapropia.com.ar

