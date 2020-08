Como en el cine: una pareja le dio a su casa la estética de sus films favoritos

Ana Markarian Elena Tavelli Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de agosto de 2020 • 00:00

A Guillermo Roman sus pacientes y clientes lo contactan por la estética. Es odontólogo y, además, decorador. Con Adrián, su pareja desde hace 25 años, tenían como costumbre escapar del agobio de la ciudad cada fin de semana. Hasta que un día finalmente decidieron cruzar la General Paz y mudarse a una casa con jardín.

Inspirada en el cine de su infancia, el hogar retrofuturista de una pareja y sus dos perros combina la simpleza de lo contemporáneo con la exquisitez de detalles vintage únicos. Crédito: Santiago Ciuffo

Queríamos una casa de estilo racionalista que fuera un rectángulo de hormigón perfecto, sin vigas ni columnas: un espacio largo y libre que después requiriera cero mantenimiento Guillermo Roman

Guillermo ya la había soñado. Entre sus recuerdos de veraneos en Mar del Plata, se colaba siempre la foto de Enterprise, la discoteca estilo años 70 a la que solía ir a bailar de chico. "Hoy la veo, y no tiene nada que ver con lo que me acuerdo, pero para mí era la casa de Los Supersónicos". Los muebles colgantes, las patitas Bambi y las formas redondas en esa serie fueron el origen de su amor por el diseño Mid Century con el que, años más tarde, decoraría su hogar. La única persona que se animó a aceptar este proyecto de vigas invertidas para lograr que la casa estuviese suspendida en el aire como una cinta de hormigón fue un constructor. Por eso, cuando preguntamos por su diseño tan particular, uno de los dueños contesta muy convencido: "El arquitecto fuimos nosotros".

Frente y el contrafrente son totalmente distintos. Adelante, un jardín seco y una fachada de madera con ojos de buey por los que casi no se puede espiar el interior. Al fondo, una estructura abierta y vidriada, agua cristalina y puro verde. Crédito: Santiago Ciuffo

La casa está suspendida, y al pasto se desciende por una escalera de hormigón al estilo de Los Supersónicos.

Veo veo

En este sector, sillón reciclado (Salazar Casa), almohadón comprado en Chile, alfombra (CB2), lámpara de pie (Mercado de San Telmo), mesa auxiliar con patas Bambi (Chez Carolaine Decor), juego de té traído de Italia por la abuela de Adrián, sllón reciclado (Salazar Casa). Crédito: Santiago Ciuffo

Las paredes caladas fueron la salida para sectorizar levemente esta casa que se planteó como un cubo sin divisiones. "Cuando quedó terminada, me pareció que le faltaba algo original: en ese momento pusimos los ojos de buey en el frente de madera".

La puerta azul es parte de un biombo antiguo con motivos geométricos; la otra mitad se exhibe en el living como obra de arte. Crédito: Santiago Ciuffo

El patio acristalado que avanza hacia el interior tiene sus paños fijos protegidos por cortinas roller. En azul, el color dominante en toda la ambientación.

Crédito: Santiago Ciuffo

De un lado de la pared calada con círculos, una barra tapizada con capitoné bien años 70 custodiada por el James Bond de Roger Moore.

Un living bien retro

Contra el ventanal, sofá años 70 (Chez Carolaine Decor) enfrentado a dos asientos con apoyabrazos de madera muy fifties (regalo de un amigo). Crédito: Santiago Ciuffo

Acá aparece colgada la otra mitad del biombo. En el rincón, lámpara de mesa años 60 (El Santiagueño). Las colgantes modelo 'Zorba' (Duveen) reiteran el motivo futurista. Al fondo, la barra que separa la cocina del comedor. Crédito: Santiago Ciuffo

Con un living tan ancho, una mesa ratona común iba a quedar incómoda. ¿La solución? Dos mesas alargadas de madera y espejos envejecidos diseñadas por el dueño de casa.

El juego de comedor escandinavo (El Santiagueño) es original de los años 60. Lámpara con tulipas de vidrio (Raresh Home). Detrás, la obra que los dueños de casa le encargaron al artista Federico Bacher. En la foto, Guillermo Roman y Carolina Banas. Crédito: Santiago Ciuffo

"He logrado conformar un equipo de gente que no me dice que no a nada. Trabajamos a la par y todos entienden lo que imagino, porque ellos también son apasionados de lo que hacen. Carolina Banas, de Chez Carolaine Decor, es una de ellas".

Vamos afuera un ratito

Sillones blancos 'Nelson' (Hormiga Emergente) con almohadones hechos a medida. Mesa auxiliar de mimbre (Mercado de Pulgas) y bar móvil de madera (Chez Carolaine Decor). La mesa de concreto es un diseño de Guillermo que, en un punto, reproduce la forma de la casa. Crédito: Santiago Ciuffo

"Los ladrillos decorativos me encantan porque son típicos de la arquitectura de Miami de los 50 y quise que la deco tuviera elementos de esa época también en el exterior. Por suerte encontré a un proveedor que sigue fabricándolos".

Crédito: Santiago Ciuffo

La galería se comunica con la pileta a través de una platea de concreto, que sirve de barra cuando uno se sienta en las "banquetas" dentro del agua. El dueño la hizo pensando en la piscina de "La fiesta inolvidable", una de sus películas preferidas.

Para el juego de contrastes, el dueño de casa eligió la rusticidad de una mesa de cemento alisado que mandó a hacer y el diseño sofisticado de las sillas Tulip (Hormiga Emergente). El toldo es una superposición de lonas de camuflaje traídas de España. Crédito: Santiago Ciuffo

Azul profundo

El mueble semicircular aparece como barra de un lado y desayunador del otro. El gris 'Cyberspace' (Sherwin-Williams) tiene gran protagonismo en la cocina, donde muebles y el aire acondicionado, pintado, se mimetizan con el fondo. Crédito: Santiago Ciuffo

"Soy bastante monocromático y trabajo siempre con la gama de los grises. Para darle unidad a la casa, usé un gris con tonalidad azulina. Me encanta el contraste del azul con la madera, pero no me atreví a usar azul marino".

El espejo de loza blanca (comprado en un viaje a París) y la lámpara de techo (Christian Koban) se roban toda la atención. Los sanitarios son de Ferrum, la jabonera metalizada, de Crate Barrel, y el vanitory se hizo a medida sobre un diseño de Guillermo. Crédito: Santiago Ciuffo

Busco inspiración cuando viajo, y me quedo en sitios cargados de diseño que desafían mi gusto. Si fuese sólo a lugares como los que yo decoro, nunca crecería Guillermo Roman

En el dormitorio, la cómoda estilo americano (Chez Carolaine Decor) es iluminada por una lámpara retro de pie (Gropius). Crédito: Santiago Ciuffo

Acá, las cortinas de chenille con triple pellizco (Next) hacen juego con el acolchado, los almohadones (todo de Crate & Barrel) y la manta tejida por una amiga. La banqueta de cuero (Gabriel Del Campo) es una antigüedad y el sillón escandinavo, un regalo. Completan veladores vintage (Gabriel Del Campo).