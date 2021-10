Casas a un euro: otro pueblo italiano se suma a la iniciativa, pero con menos exigencias

Hacerse de una propiedad es un desafío en la mayoría de los países pero, en el último tiempo, son varias las localidades europeas que implementaron un curioso sistema para poblar y refundar sus cascos históricos: regalar casas a cambio de que sean reconstruidas y habitadas. Ahora, Pratola Peligna, a unos 150 kilómetros de Roma, en Italia, ofrece alrededor de 250 viviendas por un euro. Lo llamativo es que, a diferencia de otras propuestas similares que tienen una larga lista de requisitos, este pueblo impone pocas condiciones.

Se trata de un destino cercano a uno de los centros de esquí más convocantes del país. Con la idea de mejorar la infraestructura urbana y de remodelar algunos inmuebles que se encuentran muy deteriorados, las autoridades invitan a familias y personas interesadas a instalarse en el lugar.

Pratola Peligna está en la región de Abruzzo de los Apeninos, y además de ser un atractivo lugar para aquellos que practican deportes de nieve, durante el resto del año ofrece bellísimo paisajes montañosos de los que disfrutar.

“Hemos estado trabajando en esto durante años, identificando casas adecuadas que aún no estuvieran involucradas en la reconstrucción posterior al terremoto”, contó el concejal Paolo Di Bacco a CNN Travel. De acuerdo con el funcionario, no se trata de un plan improvisado, sino de una estrategia sumamente calculada para llevar adelante una reconstrucción del lugar, que se vio muy afectado por un devastador sismo en 2009 y también por la migración de sus residentes: de los 13.000 habitantes que tuvo en su momento de esplendor, ahora solo quedan 7000.

“Nuestro objetivo es que (las casas) vuelvan a brillar y recuperar la belleza del casco antiguo, aunque sea un poco”, agregó Di Bacco sobre la flamante iniciativa.

Pratola Peligna tuvo su momento de esplendor hace un siglo, pero los residentes fueron buscando nuevos horizontes y la población disminuyó a la mitad Facebook Comune Pratola Peligna

Las condiciones para adquirir una casa por un euro

Por supuesto, el programa tiene algunas condiciones, pero son menos exigentes que las convocatorias de otros poblados europeos en la misma situación.

Por empezar, hay que estar dispuesto a ensuciarse las manos, ya que la mayoría de las casas están en muy mal estado. En ese sentido, las construcciones necesitarán entrar en obra y, para eso, los nuevos propietarios necesitarán disponer de cierto presupuesto. El compromiso es que, en el plazo máximo de seis meses, la restauración de la vivienda muestre avances claros.

A diferencia de otros lugares donde demandan un depósito de miles de euros a modo de garantía, en Pratola Peligna no hay que poner un peso por adelantado. En cambio, si no se presenta un plan de refacción a tiempo ni puede comprobarse que se estén haciendo remodelaciones, el comprador puede enfrentar una multa de 10.000 euros. “Esto es, realmente, en el peor escenario posible. Solo queremos asegurarnos de que los nuevos propietarios cumplan con lo pactado y no desaparezcan después de invertir un solo euro”, aclaró Di Bacco.

Las autoridades locales no exigen un depósito de garantía con la compra de la casa, pero sí un compromiso de remodelación: de incumplirse, es causal de una multa de 10.000 euros CNN Travel

Según informó el municipio, la mayoría de los hogares que forman parte de este plan son inmuebles de unos 250 metros cuadrados. Ubicados en el casco histórico, la mayoría tiene terrazas y pintorescos balcones con rejas de hierro, por lo que, si bien necesitan horas de trabajo, inversión y paciencia, son viviendas de interesante valor patrimonial. Para aplicar, basta con ingresar a la web oficial de la comuna italiana, donde se debe llenar un formulario manifestando interés en la propuesta. Además, se encuentra publicado online un catálogo de las viviendas disponibles.