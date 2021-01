Cathy Fulop. Posa en Miami durante su última escapada para dos con Ova Sabatini

Tras un 2020 muy intenso -todos en su familia tuvieron Covid-19-, se regaló unas vacaciones con su marido en plan romántico, aprovechó para reencontrarse con sus hermanas y ni un solo día descuidó su rutina de gym Fuente: HOLA - Crédito: Katty Cantalamessa

Gabriela Grosso Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021

Después de un año difícil, marcado por el miedo y el estrés que generaron la pandemia (primero Oriana en Italia y después el resto de la familia en Buenos Aires, todos tuvieron Covid-19), Catherine Fulop (55) necesitaba un respiro y voló a Miami junto con su marido, Osvaldo Sabatini (55), con el único objetivo de descansar, cambiar de aire y regalarse una segunda luna de miel, a casi veintitrés años de su boda. "Necesitaba como nunca desconectarme -contó Cathy-. Durante la cuarentena, no paré de hacer cosas en casa. Tengo una casa muy grande, tres perros, así que hice cosas que no hacía hace años, como preparar el almuerzo y la cena todos los días, limpiar, hacer las compras, ocuparme del jardín. En fin, estaba agobiada. Y ansiosa. Para alguien acostumbrado a moverse mucho como yo, el encierro fue fatal. Comí de más, tomé de más, y me costó ordenarme. Además, ya yo vengo trabajando para darle un cierre a lo que ha sido mi carrera y con la idea de comenzar otra vida, una vida más relajada, en la que poder disfrutar de un montón de cosas que quiero hacer y fui postergando y, en ese sentido, este año era definitorio para mí y bueno, nos tocó estar encerrados, entonces me resultó más difícil definir qué es lo que realmente quiero". Así que los quince días del plan original se estiraron a treinta -pararon en el departamento que la familia Sabatini tiene en Miami- en los que, además de disfrutar de a dos, la pareja se reencontró con dos de las hermanas de ella -Vicky, que vive en Tampa, y Jennifer, en Miami- para celebrar el Día de Acción de Gracias. "Cada vez que nos vemos es muy emocionante. También estuvo mi sobrino Jorge Luis, con sus dos hijos, que son mis sobrinos nietos. Y visitamos amigos, gente del espectáculo venezolano. Son momentos muy valiosos para mí, porque me conectan con mis afectos y mi tierra", agregó la actriz y conductora.

Con Oriana (24) viviendo en Turín con su novio, el futbolista Paulo Dybala, por primera vez Tiziana (21) quedó "a cargo" de la casa en ausencia de mamá y papá. "Con Ova nos encanta viajar solos y, cuando lo hacemos, lo hacemos a full. Fue muy lindo estar juntos, ir a comer, a la pileta o al gimnasio, sin las preocupaciones cotidianas. Aunque me preocupaba un poco haber dejado a Titi sola, pero bueno, se las arregló bastante bien. También ella tiene que crecer, así que le dimos la oportunidad de vivir esa experiencia de tener que hacerse cargo ella sola de la casa. Y la pasó súper".

Aunque, en general, para ellos las vacaciones suelen ser en familia o con amigos ("casi siempre viajamos acompañados, nos encanta. Los Sabatini son muy familieros y nosotros, los Fulop, también, la verdad, es como que nos encontramos dos familias sarnosas para rascarnos porque si es por nosotros, estamos todo el tiempo juntos" [risas]), cada vez que pueden hacerse una escapada romántica, como en esta ocasión, se divierten como si fueran novios. "Amo estar con mi marido, la pasamos bomba juntos. Él es muy generoso, inteligente, canchero y tiene un gran sentido del humor. Aprovechamos al máximo el tiempo: hablamos mucho, salimos y compartimos nuestra rutina desde que nos levantamos. Lo único que hice sola fue ir de compras, porque Ova se pone medio fastidioso", confesó Cathy. Y, en el balance de su 2020, todo es agradecimiento. "Yo tengo que ser una agradecida de la vida, porque la pasé bien junto con mi familia y, pese a que todos tuvimos Covid y fue un gran susto, sobrevivimos a la enfermedad y estamos bien. He tenido gente cercana que perdió familiares y seres queridos, así que soy muy consciente de lo que muchos están sufriendo con esta pandemia y eso me entristece tremendamente. Que nosotros hayamos zafado me hace sentir que tenemos que disfrutar más de la vida y aprender a vivirla en plenitud".

Peinado: Emiliano Breit Salon - Agradecimientos: Marea

Con su cuerpo esculpido y sexy, Cathy causa sensación cada vez que va a la playa. Fuente: HOLA - Crédito: Katty Cantalamessa

Selfie con Osvaldo durante una salida nocturna Fuente: HOLA

Vicky y Jenny Fulop posan con Cathy y Osvaldo. Uno de los recuerdos de tantos momentos de felicidad compartidos. Fuente: HOLA

La tapa de la revista ¡Hola! Argentina de esta semana Fuente: HOLA - Crédito: Getty Images

