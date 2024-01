En este tipo de vínculos, en muchos casos, algunas situaciones traen serios problemas poniendo en riesgo el futuro de la pareja

Hace un año y medio que Débora (36) mantiene una relación abierta con Claudio (39) en un formato en que desde un principio ambos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, en las últimas semanas ella está enojada, dolida y hasta se siente engañada por su pareja ya que él conoció a una chica a través de Facebook, algo que no estaba contemplado en el vínculo. El acuerdo que compartían era que cualquiera de los dos podía encontrar otras personas en APP de citas, pero no en la red que creó Mark Zuckerberg.

Este caso no es aislado ya que se viene dando, más que nada en adultos de entre 30 y 50 años, esta nueva infidelidad en las parejas abiertas donde, al parecer, también se rompen códigos íntimos y acuerdos.

La principal característica de las relaciones abiertas es el permiso explícito para que los miembros de la pareja puedan tener otras relaciones sexuales y/ o amorosas en donde se involucran sentimientos. En algunos casos solo se permiten relaciones sexuales, y en otros, relaciones sexuales y amorosas.

Entonces, muchas veces cuando se habla de relaciones abiertas, también se hace referencia a aperturas afectivas y autónomas y de interacciones que exceden el momento de la relación sexual. “Se trata de aprender cómo querés relacionarte de manera integral, más allá de la no exclusividad. No significa salir con más personas, sino cuestionar cómo aprendimos a pensar y desde ahí construir nuestras relaciones”, dice Sofía Reumann, psicóloga y sexóloga. La comunicación siempre constituye la base de todo tipo de relación. Y en los vínculos abiertos no es la excepción, sino todo lo contrario. Y, por otra parte, la autonomía cobra un rol fundamental al hacer referencia a estos acuerdos.

¿Cuándo es infidelidad en las parejas abiertas?

En esta entrevista, Reumann se refiere a las quejas y cuestionamientos que se vienen dando en el interior de estas parejas abiertas, cómo y cuándo se lleva a cabo una infidelidad, qué siente quien se ve afectado y brinda consejos para que ninguno de los miembros de la pareja se lastime pudiendo continuar con el vínculo.

"Hay quienes deciden no enterarse cómo son los vínculos que mantiene la otra persona o los que quieren saber hasta el más mínimo detalle. Otros optan por no relacionarse con conocidos", afirma Sofía Reumann, psicóloga y sexóloga.

¿Existe alguna fórmula que garantice el éxito de estas parejas?

La realidad es que no hay una fórmula a seguir, no hay un camino para encontrar la felicidad en una pareja, sino que el camino es construir un vínculo en donde cada uno pueda sentirse libre y ser coherente con lo que piensa, siente y desea. Es importante entender que para que una relación abierta funcione tiene que haber reglas y límites consensuados.

¿Cuáles son los planteos o las quejas que recibís a diario en tu consultorio?

Es usual que se sientan celos, lo importante es aprender a manejarlos y poder hablar de ello con la pareja. Muchas veces, el trasfondo a trabajar está más bien ligado con inseguridades propias de cada uno. También es importante tener en cuenta en qué contexto se encuentra esa pareja ya que si prima la falta de comunicación, inseguridades, celos, probablemente no sea la mejor opción decidir vincularse con personas externas.

Hay gente que quiere utilizar este modo de relacionarse como “comodín” frente a una situación de crisis. Y de esa manera es muy probable que la pareja tienda a fracasar. Para abrir una pareja tiene que haber una base de comunicación y confianza sólida.

¿Cuál sería la definición de infidelidad en el caso de las parejas abiertas?

La fidelidad es una construcción social y es entendida como el respeto por el acuerdo establecido, esto aplica a cualquier modelo de parejas. Más allá de si hablamos o no de exclusividad sexual o afectiva.

Cuando se rompe un acuerdo entramos en el plano de la infidelidad. Por ejemplo, si un vínculo tiene como acuerdo que pueden vincularse sexualmente con personas lejanas (que no sean conocidos, que no tengan vínculo de otro lugar) y uno de los miembros tiene relaciones sexuales con un compañero de trabajo al que conoce y ve con frecuencia, esa persona rompió el acuerdo establecido y se consideraría infidelidad. O mismo si el acuerdo era únicamente vincularse de manera sexual, y se pusieron sentimientos en juego por lo que pasó a ser un vínculo amoroso.

Si, por ejemplo, tienen permitido contactarse con otras personas por Instagram, pero no por WhatsApp y uno de los dos viola ese acuerdo. ¿Cuál es el pacto que se estaría rompiendo?

No hay un modelo a seguir, sino que cada vínculo construye sus propias reglas, partiendo en principio de comprender lo que cada uno quiere (acorde a sus valores, creencias, experiencias, deseos) para así, a través de la comunicación, poder establecer entre ambas partes los acuerdos.

Las parejas, sean abiertas o cerradas, deben tener acuerdos y muy buena comunicación. Gentileza visualhunt.com

Hay, por ejemplo, quienes deciden no enterarse cómo son los vínculos que mantiene la otra persona, o quienes quieren saber hasta el más mínimo detalle. Otros optan por no relacionarse con conocidos. Algunos eligen que sea mediante una app de citas. Hay quienes acuerdan que no le den su número de celular a las demás personas, o que pueden vincularse un fin de semana, pero en la semana no. Y obviamente estos acuerdos se pueden ir modificando en el tiempo, por eso es importante la comunicación constante y el respeto.

Pero si se acuerda, por ejemplo, no dar el número de celular es porque es algo significativo para quien lo propone. Por más que a otro pueda parecerle insignificante, no hay que juzgar.

¿Cómo suelen ser los sentimientos de las personas que se sienten engañadas por su pareja abierta?

Los sentimientos son como los de cualquier persona a la que hayan engañado. Es algo que va más allá del modelo de relación, de si hay o no exclusividad sexual/ sexo-afectiva. La infidelidad se considera un trauma y, si bien lleva tiempo, hay que ir cicatrizando esa herida de a poco.

Uno se tendrá que bancar quedar en “el banco de los acusados” un buen tiempo, y el otro volver a confiar. Probablemente, además, ya no sea la misma pareja, pero puede ser mejor. Quizás, sea una relación más real, porque probablemente había cosas de las cuales no se hablaban y ahora sí.

"La infidelidad se considera un trauma, y si bien lleva tiempo, hay que ir cicatrizando esa herida de a poco", dice Reumann Gentileza visualhunt.com

¿Por qué los acuerdos, a veces, no congenian?

La sociedad se fue transformando, y así también el modo de relacionarse, de interactuar. Actualmente, gran parte de la sociedad decide vincularse militando su propio deseo, podríamos llamarlo de forma más individualista. Y es por este motivo por el cual muchas veces se presentan dificultades al entablar acuerdos entre un vínculo debido a que un integrante propone una cosa y el otro no está de acuerdo. Es por eso que es tan importante tener en cuenta cuáles son nuestros límites.

Claves para no salir lastimados

La licenciada Reumann resume algunos consejos para que ninguno de los miembros de la pareja abierta se lastime pudiendo continuar con el vínculo.

-Tener en claro cuáles son los deseos y los límites de cada integrante.

-Tener una base sólida de confianza y comunicación.

-No buscar resolver conflictos de pareja abriendo el vínculo, sino lo contrario, deben estar seguros de lo que se acuerda.

-Y por último, tener presente que si alguien siente incomodidad probablemente ese no sea el camino y habrá que rever lo acordado.

-Abrir un vínculo es un proceso, que puede llevar tiempo. Es importante contar con información al respecto, y muchas veces este proceso puede trabajarse en un espacio psicoterapéutico individual o de pareja.