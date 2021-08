“Chile no existe”: la insólita teoría terraplanista que se volvió viral en las redes

Una curiosa publicación hecha en Facebook puso en duda la existencia de Chile como “un país real”. Desde una página supuestamente terraplanista y basada en España, un usuario lanzó una inusual hipótesis: que el país trasandino no existe más que en los mapas. Como consecuencia, #ChileNoExiste se convirtió en trending topic y miles de usuarios compartieron memes y reclamaron su “sueldo” por ser “actores que simulan vivir en Chile”.

“He estado viendo un documental de Chile y cada vez tengo más claro que el país no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a cámara”, comienza el posteo que hizo un usuario en Tierra plana - España, un grupo de Facebook donde terraplanistas se reúnen a intercambiar mensajes.

“¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI [imágenes generadas por computadora]. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo”, agrega el posteo. “¿Qué opinan?”, indaga el usuario.

La disparatada publicación que asegura que Chile no existe

La publicación desató una ola de memes en Twitter. “Otra semana empieza y es hora de grabar, hay que sostener la mentira #ChileNoExiste”, bromeó un usuario en la red social. En la imagen, se puede ver un juego de cámaras con un fondo de croma verde.

#ChileNoExiste se volvió trending topic y desató una ola de memes

#ChileNoExiste: el hashtag que surgió en respuesta a un curioso planteo terraplanista

“Me deben 27 años de sueldo como actor”, comentó otro usuario, en relación con los años que vivió en el país trasandino. Igual que él, otros tuiteros tomaron con humor la idea de que Chile “no es un país real” y, en particular, que sus casas podrían ser una escenografía y su población, actores pagos.

Los memes que surgieron en respuesta a la publicación terraplanista que sostiene que Chile "no es un país real"

“Los Simpson lo hicieron otra vez”, escribió un tercer usuario. Es que, como suele ocurrir, los usuarios están atentos a las coincidencias entre la popular serie estadounidense y la vida real. En este caso, la similitud tuvo que ver con que, en uno de los capítulos del programa, Homero consulta por la existencia de algunos países sudamericanos frente a un globo terráqueo.

Los memes respondieron a la curiosa publicación que asegura que Chile no existe y que su población son, en realidad, actores pagos

