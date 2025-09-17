Lavar las toallas frecuentemente es fundamental para evitar que surjan hongos y bacterias, así como malos olores por la acumulación de humedad; sin embargo, tenés que tener en cuenta algunos trucos al hacerlo para que no queden ásperas, sino todo lo contrario, suaves y esponjosas.

Durante el lavado podemos cometer muchos errores que deterioran más rápido las telas de las toallas, por lo que en poco tiempo podemos notar que se vuelven ásperas. Es común que pierdan suavidad porque no todos conocen los trucos para evitarlo.

No se requiere de suavizantes especiales, simplemente hay que seguir algunos pasos específicos durante el lavado y secado, así como aprovechar las propiedades de algunos ingredientes caseros que ayudan a que las toallas queden suaves después de lavarlas.

Cinco trucos para que tus toallas no queden ásperas después de lavarlas Foto: Pexels

Trucos para que las toallas no queden ásperas

Las toallas ásperas son muy desagradables de usar, ya que raspan la piel y la irritan; por ello, esforzarnos por llevar a cabo el procedimiento adecuado durante el lavado para evitarlo es fundamental. Estos son los mejores trucos para que no queden ásperas usando solo ingredientes naturales:

Evita los suavizantes

Parece contradictorio, pero los suavizantes de telas comerciales no son lo ideal cuando queremos tener toallas suaves y esponjosas, ya que algunos de sus compuestos crean una capa que impide que los tejidos absorban agua, favoreciendo telas duras y rasposas, asegura el portal especializado Mejor con Salud.

Limón y vinagre

Antes de meter las toallas al lavarropas, te recomendamos hacer un prelavado con agua fría, un chorro de limón y de vinagre. Echa a remojar las toallas en esa mezcla durante 30 minutos, enjuaga y luego lava de forma regular. Con este sencillo paso, las toallas estarán más suaves, además de que, por la acidez, se eliminan los malos olores.

Cuidado con la cantidad de jabón

Un error muy común es echar demasiado jabón al lavarropas con la creencia de que así quedará más limpia y suave, pero la realidad es que esto solo maltrata las telas e impide un buen lavado. Basta usar una cantidad suficiente de jabón, de preferencia líquido, para obtener toallas limpias y suaves.

Lavar muchas toallas juntas

Lo sabemos, querés terminar cuanto antes con la montaña de toallas sucias, pero sobrecargar demasiado la lavadora con muchas prendas es un error. La fricción de unas toallas contra otras endurece las telas e impide que queden suaves a pesar de que usemos los ingredientes que te mencionamos. Calcula una carga de lavado donde quede el espacio suficiente para que las prendas puedan moverse fácilmente junto con el agua y el jabón.

¿Cómo influye el secado en la suavidad de las toallas?

La forma en que secas las toallas también tiene un papel importante en qué tan suaves quedan. En ese sentido, la recomendación es echarlas en la secadora junto con una pelota de tenis para evitar el roce excesivo entre las telas.

En caso de que no tengas secadora, no hay problema, simplemente debes evitar poner a secar por demasiado tiempo las toallas bajo los rayos del sol, ya que las fibras se maltratan y los colores se desvanecen. Otro tip es que antes de tenderlas las sacudas bien para abrir los poros de las fibras y evitar las transferencias químicas y de minerales que pueden hacer que las toallas se endurezcan.