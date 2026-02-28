Henry Ford, multimillonario industrial: “El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez de manera más inteligente”

Henry Ford, industrial estadounidense y creador de la Ford Motor Company, se convirtió en una de las figuras más influyentes del desarrollo automotor y de la producción en masa en el siglo XX. El norteamericano revolucionó la fabricación industrial con la implementación de la cadena de montaje y con la expansión del coche Modelo T. En su libro Mi vida y obra, formuló una famosa frase que resume uno de los puntos de su filosofía empresarial.

Quién fue Henry Ford, el estadounidense que revolucionó la industria?

Según la biografía institucional de Ford Motor Company, Henry Ford nació en Springwells Township, en el condado de Wayne, Michigan, el 30 de julio de 1863. Fue el mayor de seis hijos y desde la infancia mostró interés por la mecánica.

En 1903 puso en marcha una empresa que marcaría un antes y un después en el mercado automotor FORD

A los 15 años construyó su primera máquina de vapor. Más tarde trabajó como aprendiz de maquinista en Detroit y en 1891 ingresó como ingeniero en la Compañía de Iluminación Edison. En 1893 fue nombrado ingeniero jefe.

Una década después, el 16 de junio de 1903, fundó la empresa Ford Motor Company junto a otros 12 inversores con un capital inicial de 28.000 dólares. El primer automóvil de la compañía se vendió el 15 de julio de ese año.

La Enciclopedia Británica lo define como el industrial que “revolucionó la producción fabril” con la cadena de montaje. Para 1914, el ensamblaje de un chasis se redujo de 12,5 horas-hombre a 93 minutos-hombre gracias a ese sistema.

En octubre de 1908 presentó el Modelo T. Durante 19 años se vendieron 15.500.000 unidades en Estados Unidos, casi un millón en Canadá y 250 mil en Gran Bretaña.

Murió el 7 de abril de 1947 en su residencia Fair Lane Estate, en Dearborn, Michigan, tras una hemorragia cerebral, conforme explica la información corporativa de la compañía.

La frase de Ford sobre el fracaso

El marco en el que Henry Ford pronuncia la frase “El fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente” no es simplemente el de un consejo motivacional, sino que constituye el pilar fundamental de su “credo industrial”, detallado específicamente en el Capítulo IV de su obra, titulado “El secreto de fabricar y servir”.

Allí integra esa afirmación a un sistema de principios que redefine la relación entre error, progreso y servicio empresarial.

Ford introduce la idea del fracaso dentro de su primer principio: la “ausencia de miedo al futuro y de veneración por el pasado”. En ese apartado sostiene que “quien teme al futuro, quien teme al fracaso, limita sus actividades”.

De inmediato, formula la frase completa que no presenta el error como un tropiezo definitivo, sino como una instancia que obliga a revisar procedimientos y mejorar decisiones.

Henry Ford (der.) presentando su "auto hecho de plástico" en 1941 THE HENRY FORD/FORD MOTOR COMPANY

Luego, establece otros tres principios que completan su código empresarial:

Desprecio por la competencia: Ford sostiene que quien mejor realiza una tarea debe ser quien la haga. Considera “criminal” intentar arrebatar el negocio a otro mediante la rebaja deliberada de su condición o el uso de la fuerza, en lugar de competir a través de la inteligencia y la calidad.

Ford sostiene que quien mejor realiza una tarea debe ser quien la haga. Considera “criminal” intentar arrebatar el negocio a otro mediante la rebaja deliberada de su condición o el uso de la fuerza, en lugar de competir a través de la inteligencia y la calidad. Priorizar el servicio sobre las ganancias: reconoce que una empresa necesita beneficios para expandirse y que no existe nada intrínsecamente negativo en obtenerlos. Sin embargo, afirma que la ganancia no puede ser la base del negocio, sino el resultado inevitable de un buen servicio. En su esquema, el beneficio surge como recompensa y no como objetivo primario.

reconoce que una empresa necesita beneficios para expandirse y que no existe nada intrínsecamente negativo en obtenerlos. Sin embargo, afirma que la ganancia no puede ser la base del negocio, sino el resultado inevitable de un buen servicio. En su esquema, el beneficio surge como recompensa y no como objetivo primario. Definición del proceso de fabricación: Rechaza la lógica de “comprar barato y vender caro”. Define fabricar como adquirir materiales de forma justa y transformarlos con el menor costo adicional posible en un producto consumible. Critica el juego, la especulación y las transacciones fraudulentas por obstaculizar ese proceso.

Se consolidó como uno de los protagonistas del cambio productivo del siglo XX gracias a la estandarización y fabricación a gran escala FORD

¿De qué se trata el libro en el que aparece la frase Ford?

Mi vida y obra, escrito en colaboración con Samuel Crowther, combina autobiografía y exposición de su pensamiento económico. El texto relata la historia de la compañía hasta la fabricación del automóvil número 5 millones el 31 de mayo de 1921.

La obra publicada en 1922 comienza con sus recuerdos en la granja familiar cerca de Dearborn y describe su rechazo al trabajo manual pesado en el campo. También narra su formación como aprendiz de maquinista y sus primeros experimentos mecánicos.

Entre los contenidos centrales, el libro detalla:

La construcción de un primer vehículo de gasolina en 1892.

La finalización del quadriciclo en junio de 1896.

La fundación de Ford Motor Company en 1903.

La implementación de la línea de montaje móvil el 1 de abril de 1913.

La política de salario mínimo de cinco dólares diarios.

El litigio por la patente Selden.

Ford declaró que su propósito al escribir no era personal, sino demostrar que “la forma ordinaria de hacer negocios no es la mejor” y exponer un “código universal” de honestidad y servicio aplicable a cualquier industria.

Fotografía de 1921 de Henry Ford frente a su modelo T Archivo AFP

Preguntas y respuestas sobre Henry Ford

¿Henry Ford inventó el automóvil?

No lo inventó, pero desarrolló modelos como el Modelo T.

¿Qué hizo Henry Ford?

Fundó Ford Motor Company en 1903 y transformó la fabricación automotriz con la producción en serie mediante la cadena de montaje.

¿Dónde queda el Museo Henry Ford de Innovación Americana?

El museo de Henry Ford se encuentra en Dearborn, en el área metropolitana de Detroit, Michigan, según el sitio oficial del lugar.

¿Cuándo murió Henry Ford?

Murió el 7 de abril de 1947 en Dearborn, Michigan, a los 83 años.

¿Dónde nació Henry Ford?

Nació el 30 de julio de 1863 en el condado de Wayne, Michigan.

¿Cómo murió Henry Ford?

Falleció tras una hemorragia cerebral en su residencia Fair Lane Estate.

¿Cuándo fabricó Henry Ford su primer coche?

Completó su primer automóvil, el Quadriciclo, en junio de 1896.

¿A qué escuela fue Henry Ford?

Asistió durante ocho años a una escuela de una sola aula en Michigan cuando no trabajaba en la granja familiar, según Britannica.