J.P. Morgan, banquero histórico: “Lo primero es el carácter… y el dinero no puede comprarlo”

J. P. Morgan fue una figura determinante en la expansión financiera e industrial de Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Desde su posición en la banca privada, intervino en fusiones corporativas, operaciones ferroviarias y episodios de crisis económica. En diciembre de 1912, ante un comité del Congreso, sintetizó su visión sobre el acceso al crédito con una frase célebre que marcó su postura: el carácter está por encima del dinero.

Quién fue J.P. Morgan, el banquero que marcó la era de Wall Street

John Pierpont Morgan nació el 17 de abril de 1837 en Hartford, Connecticut. Su padre, Junius Spencer Morgan, lo formó desde joven en el negocio financiero y lo incorporó a Peabody, Morgan & Co., detalla la Library of Congress.

Más tarde trabajó en la casa bancaria neoyorquina Duncan, Sherman & Company y en Dabney, Morgan and Company. Después participó en la fundación de Drexel, Morgan & Company, una firma financiera que, tras la muerte de Anthony Drexel, adoptó el nombre JP Morgan & Company. Su actividad no se limitó al sector financiero:

Tuvo incidencia en el ámbito periodístico porque, con su respaldo, Adolph Ochs obtuvo un préstamo que permitió sostener al The New York Times.

porque, con su respaldo, Adolph Ochs obtuvo un préstamo que permitió sostener al The New York Times. En el campo industrial, adquirió la Carnegie Steel Company al magnate Andrew Carnegie . Después la integró con otras compañías competidoras para fundar la United States Steel Corporation (US Steel) en 1901.

. Después la integró con otras compañías competidoras para fundar la United States Steel Corporation (US Steel) en 1901. En el sector del transporte , intervino en disputas por el control del Ferrocarril Albany & Susquehanna.

, intervino en disputas por el control del Ferrocarril Albany & Susquehanna. En el ámbito eléctrico mantuvo relación con Thomas Edison. Financió sus primeros experimentos y en 1881 encargó la electrificación de su residencia. Al año siguiente hizo lo mismo con su edificio de oficinas. El desarrollo posterior permitió avanzar desde sistemas individuales hacia un suministro más amplio en la ciudad de Nueva York.

Además, en dos momentos críticos intervino para estabilizar la economía. En 1895 coordinó con la familia Rothschild el envío de oro al Tesoro de EE. UU. para salvar al gobierno federal de la bancarrota tras la grave depresión provocada por el Pánico de 1893.

En 1907 aportó fondos propios y convocó a otros inversores para sostener al sistema bancario cuando varias entidades enfrentaban dificultades.

La frase de J.P. Morgan sobre el carácter y la riqueza

En 1912 la figura de Morgan quedó bajo escrutinio. Una resolución impulsada por el congresista Charles Lindbergh Sr. derivó en la creación del Comité Pujo, presidido por Arsène Pujo, para investigar la presunta concentración de poder financiero en Wall Street. Morgan declaró como testigo central.

El 18 y 19 de diciembre de ese año, el reconocido banquero compareció ante el Comité de Banca y Moneda de la Cámara de Representantes en Washington D. C., según la transcripción oficial preservada por la Library of Congress.

Allí sostuvo que la base del crédito no es el dinero acumulado. En ese contexto, afirmó: “Lo primero es el carácter, antes que el dinero o la propiedad, y el dinero no puede comprarlo”.

Ante la hipótesis de que el capital garantizara acceso automático al financiamiento, respondió que una persona en quien no confiara “no podría obtener dinero” de su parte “aunque tuviera todos los bonos de la cristiandad”. Para Morgan, la confianza personal precedía a cualquier garantía material.

Preguntas y respuestas sobre J.P. Morgan

¿Cuándo nació J. P. Morgan?

El 17 de abril de 1837, en Hartford, Connecticut.

¿En qué firmas trabajó antes de crear JP Morgan & Company?

Trabajó en Peabody, Morgan & Co., Duncan, Sherman & Company y Dabney, Morgan and Company.

¿Qué empresa industrial ayudó a formar en 1901?

Creó United States Steel tras adquirir US Steel a Andrew Carnegie y fusionarla con otras compañías.

¿Qué ocurrió con la Casa Morgan tras su muerte?

En 1933, la Ley Glass-Steagall dividió la estructura en varias compañías independientes.