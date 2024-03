Escuchar

El estudio De. Martín & Asociados recibe a diario pedidos y consultas relacionadas a la falta de turnos en los consulados italianos de Argentina, como por ejemplo: “Llevo más de tres años intentando obtener el turno…”, “Me quiero adherir a un expediente familiar abierto y no puedo porque el turno es por reconstrucción.”, “Soy hijo directo y no consigo turno hace más de tres años.”, “Me anularon el turno.”, etc..

Ante esta necesidad, el estudio comenzó a brindar el servicio de facilitar el proceso con trámites simplificados y expertise legal.

Cuál es la gran problemática:

El inconveniente principal es la imposibilidad de obtener turno consular para comenzar el proceso de la ciudadanía italiana, ya sea para la apertura de carpeta o para el ingreso de un solo familiar a la misma. La demanda de los descendientes aumenta, la situación de los turnos colapsa y concluyen en el deseo de irse del país. Además, a esta problemática se suma la crisis económica.

En la instancia sin turno, cada vez más argentinos descendientes de italianos solicitan la vía judicial para la obtención de la ciudadanía. El camino puede ser por vía administrativa o judicial, eso lo determinan los documentos que acrediten la descendencia italiana para poder obtenerla.

Pese a las quejas de los descendientes por la falta de turnos, crecen los reclamos judiciales.

Cómo es el proceso:

De. Martin & Asociados recomienda como una excelente oportunidad realizar juicios por demora consular para obtener la cotizada ciudadanía italiana. El juicio se inicia únicamente ante el tribunal italiano competente a la comuna donde nació el AVO que emigró a la Argentina transmitiendo el derecho de sangre. El estudio Italiano De. Martin & Asociados se hace cargo de todo el proceso de armado de la carpeta. Este servicio lo pueden contratar descendientes que vivan en Argentina o en el exterior del país.

Los tiempos dependen de cada tribunal y de la cantidad de casos en proceso, es el juez quien determina el otorgamiento de esta. Normalmente suele suceder entre los 12 a 18 meses aproximadamente.

El acceso restringido a turnos consulares se repite en toda Latinoamérica, en Argentina es peor debido al mayor índice de descendientes de italianos en el mundo.

De Martin & Asociados informan que el juicio siempre se gana si la carpeta se encuentra correcta y completa, por este motivo es elemental realizar previamente la revisión de esta antes de tomar el caso (es importantísimo controlar la fechas, las edades, lugares de nacimiento, nombres y que no falte ningún documento que acredite esa descendencia.).

Qué hacer después de obtener la ciudadanía italiana

El estudio italiano De. Martin & Asociados brinda el servicio de transcripción de actas italianas “reconocimiento de la ciudadanía italiana”.

Existe una forma fácil y rápida de conseguir la ciudadanía italiana.

Para más información sobre los servicios del Estudio De. Martín & Asociados, se puede contactar a través de WhatsApp, ingresar a su sitio web, cuenta de Instagram o canal de YouTube.

