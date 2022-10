Comían en un restaurante, se asustaron por una clase de Crossfit y casi producen una tragedia

escuchar

El insólito momento que dio vueltas al mundo ocurrió en Recife, Brasil, cuando un grupo de Crossfit que corría por la vereda generó confusión en los comensales de un restaurante que lo confundieron con un robo y provocaron una estampida. Afortunadamente, no hubo heridos y todo quedó registrado gracias a las cámaras de seguridad.

Según el medio O tempo, la inesperada reacción de los clientes se debió a que creyeron que este grupo estaba corriendo producto de un robo o ataque, por lo que se levantaron de las mesas sin pensarlo y huyeron.

🎥#VIDEO | Actúa normal... En Brasil un grupo de crossFit salió a correr, las personas pensaron que huían de algo y decidieron seguirlos 😅🤭 pic.twitter.com/WOpzQ55YY0 — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) September 23, 2022

Las reacciones en redes sociales fueron muy variadas: por un lado a mucha gente le causó gracia lo insólito de la situación, pero por otro lado otras aseguraron que esto ocurrió por la inseguridad que se vive en este país y del miedo que provoca en su población.

No es la primera vez que una cámara de seguridad bien ubicada revela un hecho inesperado. Dos mujeres fueron increpadas a través de cámaras seguridad en su trabajo mientras hacían muchas actividades recreativas, pero no cumplían con sus responsabilidades. Se trata de un video compartido en Twitter de 35 segundos que, en realidad, abarca tres horas en las que las trabajadoras se dedican a pintarse las uñas, ver series y hasta plancharse el pelo.

El video fue filmado en un negocio al que, por lo visto, no entraba nadie. Las empleadas, incluso, se tiran al piso para estirarse y mirar sus teléfonos celulares como si estuvieran en la casa de una amiga. De hecho, este es el momento en que descubren las cámaras y rápidamente vuelven a sus puestos de trabajo como para borrar todo lo anterior.

Cuándo ponen cámaras y no te avisan. pic.twitter.com/jr45RpDRb3 — Don Favs (@Don_Favs) October 6, 2022

“Cuando ponen cámaras de seguridad y no te avisan”, escribió el usuario de Twitter @Don_Favs y así publicó el clip que se hizo viral con casi dos millones de visitas y casi cuarenta mil likes. Además, el video ha generado miles de comentarios, entre los que se destacan los que se ríen del comportamiento de las dos empleadas.

“Sois una vergüenza, a mí me parece muy bien que vuestro jefe os haya puesto una cámara de seguridad por faltarle el respeto a la empresa, yo como jefe también lo haría para que aprendais la lección de que el trabajo se tiene que valorar y respetar”, dijo uno representando a otros tantos. Sin embargo, no todo fueron críticas para las dos trabajadoras, sino que hubo unos cuantos usuarios que las defendieron: “O haces eso dentro de las 8 horas mínimo que estás ahí metido o te vuelves loco. En otros países ya tienen horarios flexibles y entornos más amenos para sobrellevar el día a día del trabajo rutinario. Fin” y “Pues también, ¿qué quieren que haga el personal si no llega gente, que estén como robots derechitos, listos para recibir a alguien?”.

