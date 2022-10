Puso una cámara oculta en la habitación del hotel y descubrió in fraganti a un camarero: “Es alarmante”

escuchar

Arturo Brunello es un tiktoker que puso a prueba el servicio de un hotel y se llevó una sorpresa. Dejó una cámara oculta mientras no estaba en su habitación y una actitud del supuesto camarero lo dejó atónito. De esta manera, quiso alertar a otros viajeros a que no se confíen y a que tengan siempre un control de sus pertenencias, porque a veces ningún lugar es seguro. “Aquí, puede ver al personal de limpieza servirse una cerveza de nuestro refrigerador”, comenzó.

El video lo compartió en su cuenta de TikTok @arturbo86. Al parecer, este hecho ocurrió mientras estaba en Cancún, una de las playas más famosas y concurridas de México, según lo que se aprecia en las etiquetas que utilizó. Allí decidió dejar su computadora para filmar lo que ocurría y descubrió que el empleado revisó todas sus pertenencias.

Brunello usó la aplicación llamada iSentry, que le envía correo electrónicos cuando detecta movimiento en el área, y se dio cuenta de inmediato por las alertas de su herramienta móvil: “¿Por qué estás revisando nuestros cajones? Esta fue la primera vez que instalé una cámara, eso es alarmante para mí”, declaró.

Un empleado de hotel fue captado mientras intentaba robar pertenencias de un huésped

En la grabación se observa cómo el trabajador recorre todo el cuarto mientras comprueba todo lo que se encuentra a su paso: mochilas, la caja fuerte y hasta los cajones. Después aprovecha para tomarse las bebidas que los hoteles dejan como cortesía para los huéspedes.

El tiktoker se negó a dar el nombre del establecimiento, ya que el miembro del staff quedó inmediatamente despedido una vez que él mostró los videos a sus superiores, pero de igual manera quiso alertar a todos los viajeros a que cuidaran sus equipajes: “Nuestras vacaciones se pusieron raras. No nombraré el hotel porque manejaron esta situación muy bien. Solo tenga cuidado y use la tecnología a su favor. Sinceramente, me sorprende que no haya visto la luz verde en mi cámara web”.

Y es que, según su testimonio, el empleado cometió acciones más graves: “Hubo otras cosas captadas por la cámara que no puedo compartir en TikTok”, mencionó Arturo en la sección de comentarios de su posteo.

¿Cómo funciona iSentry?

La anécdota de esta persona solo quedó como aprendizaje para toda la comunidad virtual, que destacó que la próxima vez que viaje podría tener en cuenta esta alternativa para descifrar si les ocurre lo mismo.

El sujeto revisó todas las pertenencias ajenas @arturbo86/TikTok

iSentry es una herramienta disponible solamente para las computadoras Mac, pero hay otras versiones disponibles para todo tipo de sistemas operativos. “Use iSentry para convertir instantáneamente su computadora con cámara web en un sistema de seguridad con detección de movimiento conectado a Internet. Simplemente inicie iSentry, apunte su cámara a la región que desea monitorear y prepárese para recibir un video o una foto en caso de que se detecte alguna actividad de movimiento”, dice la descripción de la AppStore sobre su funcionamiento.

Otras experiencias parecidas en los hoteles

Arturo no es el único que ha vivido esta situación. Algunos usuarios que vieron su video le dejaron saber que también sufrieron casos similares durante sus vacaciones: “He estado en Europa durante estas últimas semanas y se han ‘desaparecido’ cosas de mi maleta misteriosamente ahora entiendo todo”, le escribieron.

LA NACION