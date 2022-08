Comieron en un restaurante, les cobraron una fortuna y cuando quisieron discutir, fueron amenazados por los mozos

Una pareja estadounidense experimentó una experiencia desagradable con un restaurante en Grecia. Después de pedir unas bebidas y mariscos, descubrieron con horror lo que les habían cobrado. Cuando intentaron quejarse con personal del local gastronómico, sufrieron amenazas y se vieron obligados a pagar el exorbitante valor.

Frecuentemente, se conocen historias relacionadas a tickets de valores irrisorios en bares o restaurantes. Dentro de ese universo, muchas veces quienes sufren estas prácticas son turistas, por desconocimiento del lugar. En este caso, la norteamericana Theodora McCormick y su esposo viajaron hasta la isla griega de Mykonos para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, tuvieron esta experiencia que empañó el disfrute.

Todo ocurrió durante la búsqueda de un taxi que los llevara de nuevo a su hotel. Mientras caminaban con ese objetivo, visualizaron el DK Oyster Bar, un restaurante que ofrecía la posibilidad de llamar desde adentro. Al percatarse de esto, decidieron entrar y ya que estaban allí pedir algo, según contó la propia protagonista de la historia a The Sun.

La primera alerta llegó ya en ese momento, cuando la pareja consultó al personal sobre los tragos que se podían comprar y en lugar de traer una carta, uno de los mozos recitó en voz alta las opciones. A pesar de la desconfianza que generó esto, pidieron dos Martini y dos cervezas, que para su sorpresa llegaron en un generoso vaso con forma de bota. Por recomendación del mesero, también ordenaron un plato de ostras, una de las recomendaciones del lugar.

Los turistas pidieron dos cervezas, dos tragos y una porción de ostras y pagaron más de 500 euros Gentileza The Sun

Después de disfrutar la experiencia con una vista increíble, llegó el momento desagradable. Al momento de pagar, visualizaron en el ticket que les habían cobrado una suma superior a los 540 euros y se espantaron. Según su testimonio, Theodora y su marido sabían que les saldría más caro de lo normal por la ubicación y el tipo de local, pero aseguró que esperaban una cifra cercana a los 250 euros, menos de la mitad de lo que fueron obligados a pagar.

Cuando intentaron quejarse, ambos estadounidenses fueron rodeados rápidamente por un grupo de mozos que ella definió como “grandes y musculosos”. Debido a esa situación y a que debían volver a su casa al día siguiente, tomaron la decisión de pagar y luego discutir con la empresa a cargo de la tarjeta de crédito.

La pareja estadounidense viajó a Mykonos, Grecia de vacaciones y fueron estafados en un restaurante Gentileza The Sun

Aunque DK Oyster Bar tomó por sorpresa a la pareja, no es la primera vez que ocurre algo así. En plataformas de reseñas, el restaurante recibió muchas malas críticas y acusaciones de estafa. “Me siento tonta porque no suelo caer en ese tipo de estafas. Fue algo improvisado. No planeábamos comer ahí, pero vimos el cartel de los taxis”, expresó la norteamericana para explicar por qué no chequeó opiniones sobre el lugar antes de entrar.

Esta fue la única experiencia de este tipo que tuvieron en Grecia, dado que el resto de los locales gastronómicos que visitaron tenían precios razonables donde se podía comer por una cifra alrededor de los 40 euros.

Hace algunos meses, otras dos turistas estadounidenses habían tenido problemas en el mismo local. En esa ocasión, ambas consumieron dos bebidas y una porción de patas de cangrejo. El problema no fue solo el elevado precio, sino también el cobro de un 15% de propina sin consultar.

Al negarse a pagar, personal del lugar las rodeó e incluso las amenazó verbalmente diciéndoles que “sabían donde vivían”. Ante esa intimidación, decidieron pagar y luego denunciar la situación en redes sociales.