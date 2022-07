“No volveremos nunca”: publicó una dura reseña contra un restaurante y la respuesta del dueño abrió un debate en Twitter

“El cliente siempre tiene la razón”, reza el dicho, pero existen varios episodios que lo contradicen. Este clásico lema que escaló la historia de los negocios gastronómicos y hoteleros hoy se pone en tela de juicio cuando los empleados deben enfrentarse a situaciones poco agradables. En cualquier caso, sí es cierto que el consumidor tiene el privilegio de dejar una mala reseña en Google o en la página web del comercio en cuestión, una desventaja que sufre el local al no poder calificar a los clientes.

Así mismo lo expresó el dueño de un restaurante en España, tras sufrir un altercado con un hombre que acudió a su negocio y lo amenazó con publicar una mala opinión en la red. “Porque no se puede puntuar a los clientes, que si no...”, expresó.

La disputa comenzó cuando el hombre acudió al restaurante con otros adultos y sus hijos y les compró una pizza en el local de al lado. “No pongo cero estrellas porque no se puede. Nos sentamos a tomar unas cervezas. Durante la tarde, mis hijos quieren pizza casera del local de al lado. El camarero nos llama la atención por tomar pizza de otro local y, a pesar de que no ponía en ningún sitio que no se podía consumir comida de otro local, nos insinúa que nos la comamos en el parque de al lado”, relató el cliente.

Y añadió: “Le comenté que es de mala educación llamarnos la atención de esa manera. Total, casi 12 euros por 4 cervezas y un agua, encima haciéndote sentir un delincuente por hacerle gasto y pedir una pizza en el bar de al lado aunque ellos no la sirvan”. “Unos sinvergüenzas y maleducados. No volveremos nunca”, concluyó en su reseña en Google.

La respuesta del dueño

Ante la furiosa crítica acerca de su negocio, el dueño del restaurante no pudo quedarse callado y respondió de manera contundente, aunque con un sutil toque de ironía, a las palabras del hombre. “Amable excliente: no nos sorprende nada su reseña, puesto que ya entendimos el tipo de persona que era. El resto de personas de su mesa entendieron la situación”, comenzó.

Y aclaró: “Tenía una pizarra enorme enfrente de su mesa con la carta de comida. Hay diferencia entre unos trozos de pizza para los niños (que siempre aceptamos, por supuesto) y una pizza entera en la mesa que todos coman”.

Con respecto a la crítica por “maleducados”, el dueño aseveró: “La educación es preguntar como es debido, respetar sin atacar al camarero que se lo comentó amablemente y no interrumpir”. Y apuntó: “Los precios también son clarísimos y no creemos que 2,20 euros para un doble de cerveza tostada sea mucho. Fueron 5 dobles y un agua”.

Para finalizar, prosiguió: “Nuestra amabilidad fue contestada por la actitud más básica y maleducada que hay. Enhorabuena y hasta nunca. P.D: gracias por dejar toda la basura en la mesa y en el suelo al irse”.

El debate en Twitter

La conversación a través de las reseñas fue compartida por la cuenta de Twitter @SoyCamarero. Un perfil reconocido por publicar este tipo de sucesos en el rubro gastronómico. En este caso, provocó un debate en la red social iniciado por la propia cuenta: comida de otro local, ¿sí, no o depende?

Los usuarios compartieron sus opiniones al respecto y fueron muy variadas, aunque predominaron las de personas que están en contra de esta práctica. “Nunca, si querés comida de otro local, te vas a ese local”, “es de una mala educación brutal” o “excepcionalmente si hay algún caso de intolerancia o alergia que el restaurante no puede atender, y siempre consensuado”, fueron algunas de las opiniones compartidas. Incluso, una usuaria relató que, cuando a sus hijos no le gustó lo que ofrecía un restaurante concreto, preguntó y no se lo negaron: “Con educación todo es posible”, advirtió.