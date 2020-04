¿Cómo celebrar Pesaj en plena cuarentena por Coronavirus?

Una mesa preparada para la noche de Pésaj el año pasado, cuando se esperaban invitados. Crédito: Gentileza

Desde la caída del sol del miércoles 8, hasta el jueves 16 de abril, se celebra Pésaj en 2020 . De ese período de ocho días, en los que se desarrolla la Pascua judía, los dos primeros y los dos últimos son considerados no laborables (9, 10, 15 y 16). Pero este año el tradicional Séder que reúne a la familia coincide con la fecha de extensión del decreto de aislamiento por coronavirus y muchos se preguntan si podrán reunirse a celebrar normalmente.

La respuesta es "Sí, aunque con algunas pocas adaptaciones al inédito escenario de la cuarentena total por la pandemia de coronavirus ". Estas varían, además, según las distintas corrientes rabínicas, principalmente en lo que concierne al uso de la tecnología.

La cena: quiénes podrán asistir

Según explica el Gran Rabino Sefardí Isaac Sacca , presidente de la organización judía mundial para la juventud Menorá, el cambio más destacable es que este año no se realizarán las ceremonias religiosas en las sinagogas porque los templos están cerrados en cumplimiento de las medidas de gobierno. Pero en lo concerniente al ritual que se realiza en el seno de las familias, no habrá cambios. "Cada familia en su casa festejará como todos los años porque esa es la grandeza de Pesaj", señala.

"Se festeja hace 3 mil años y siempre esto se hizo en la intimidad del hogar ya que, en su esencia, la festividad no requiere de celebraciones fastuosas ni multitudinarias", observa. El rabino Sacca reconoce que a muchos les puede desconcertar que este año será necesario volver a la originalidad en un encuentro más reducido sin invitados, primos o amigos. "Lo importante es cumplir con la verdadera tradición en la que los padres les cuentan a sus hijos las enseñanzas que recibieron de sus padres, sobre la historia de la formación del pueblo de Israel en su tránsito desde la esclavitud hacia la libertad", indica.

En cuanto a las personas mayores y aquellas que viven solas, señala que se deben respetar al pie de la letra las recomendaciones de los médicos y del gobierno. "No pasa nada si alguien no festeja Pesaj una vez o hace lo que puede en la casa solo, sobre todo si es una persona mayor que tiene un alto grado de riesgo de contagio. En ese caso, cuidar la salud es lo principal", advierte.

Dado que el precepto fundamental es transmitir la historia a los hijos y a los nietos la corriente masortí o conservadora del judaísmo asume que la tecnología es un medio que facilitará su cumplimiento. Así lo explica el rabino Marcelo Bater, de la comunidad Dor Jadash: "La Asamblea rabínica del movimiento conservador sacó una teshuvá , es decir, una responsa de ley, que permite poder conectarnos a través de videollamadas con nuestras familias", informa. "Esto se autoriza pura y exclusivamente en este momento de la historia porque estamos en una ola de crisis y peligro mundial", aclara.

En cambio, en la línea más ortodoxa, el uso de la tecnología está solamente permitido en los días de Pesaj que no se consideran festivos, llamados jol hamoed, que son los intermedios entre los dos primeros y los dos últimos. Pero en la noche del seder está prohibido, al igual que el uso de fuego, electricidad y cualquier otro artículo que electrónico. Para cumplir esta normativa el Rabino Sacca recomienda: "Si alguien desea verse por internet o participar de algún tipo de seder a través de los mecanismos de la comunicación virtual puede hacerlo en la víspera de Pesaj, antes del horario en que es prohibido usar los artefactos eléctricos".

Las compras y los preparativos de Pesaj

El año pasado las Recepter cocinaron con la bobe, este año se conectaron con sus abuelas para compartir los preparativos por Zoom. Crédito: Gentileza

Llegar a tener todo listo para la noche del seder implica un tiempo largo de preparativos que suele comenzar entre dos y una semana antes.

El primer paso es hacer una limpieza profunda de cada rincón de la casa para eliminar los restos de jametz , es decir alimentos leudados como miguitas, galletitas, alfajores y cualquier resto de comidas que puedan haber quedado en bolsillos, carteras, cajones y alacenas. Todo lo que contiene levaduras o potencial de fermentar como panes, harina de trigo y fideos se separa, se saca de la heladera y de las alacenas, se guarda en una caja cerrada dentro de un placard hasta el fin de los ocho días de Pésaj, en que no se pueden consumir estos alimentos.

También hay que abastecerse anticipadamente de matzá y de los alimentos permitidos y necesarios, aquellos que tienen un sello distintivo que dice "kasher le pesaj" o que figuran en una lista de alimentos autorizados. Además de, por supuesto, cocinar para las comidas de las dos primera noches festivas.

El pan ácimo o matzá que se adquiera deberá ser suficiente para los ocho días, y también se suele comprar harina de matzá o fécula de papa para cocinar tortas y albóndigas, vino para los adultos y jugo de uva para los niños " kasher le pesaj", así como pescado o quijada, verduras amargas o jrein hecho de rábano picante y un dulce llamado jaroset , indispensables para las bendiciones ceremoniales del Séder.

En eso está Romina Recepter, coordinadora del área femenina de Acisba, que lidera el grupo de Whatsapp "Haciendo Mitzvot" en el que más de 120 mujeres comparten iniciativas solidarias, de soporte comunitario y datos de todo tipo. Por estas semanas el tema principal, además de las noticias sobre el coronavirus, es el de la preparación para Pésaj. El intercambio gira en torno a pasarse contactos de lugares que hacen entrega a domicilio, recetas, dónde conseguir buenos precios y organizarse para hacer llegar los alimentos a la gente que está sola.

Pan ácimo o matzá. Crédito: Pixabay

Romina cuenta a La Nación que en su familia, dentro de todo lo que implica este momento tan difícil para todos, se vive como un cambio positivo el hecho de estar toda la familia en casa. "Tenemos más tiempo para limpiar y organizar la casa, además lo podemos hacer con los chicos que siempre son parte de esos preparativos y este año se involucraron más", comenta. "En cuanto a las compras, si bien es posible encontrar todo, resulta más complicado que años anteriores, algunos almacenes hacen envíos y en otros hay escasez".

Lo único frustrante fue no poder cocinar con las abuelas. "No pudimos juntarnos a hacer con la bobe el guefilte fish como todos los años. Y angustia mucho el hecho de no poder estar con nuestros seres amados. Es un trabajo emocional muy fuerte el que hay que hacer, pero nos fortalecemos escuchando cursos de rabinos y morot (maestras) que nos ayudan a renovar la fe", comenta.

Reflexiones: mensajes de pesaj acerca de la libertad

También hay que disponer de los libros o cuadernillos que narran la historia del Éxodo y que contienen las bendiciones y las canciones que canta toda la familia, especialmente los niños que tienen la misión de hacer las 4 preguntas Por qué esta noche es diferente de todas las noches.

La Hagadá, el libro que se lee en esta fiesta, está llena de simbolismos y enseñanzas que destacan el valor de la libertad. "Cantamos que fuimos esclavos y ahora somos libres y ahora, en este momento en que estamos en aislamiento por el coronavirus, nos sentimos encerrados y nos preguntamos qué es lo que nos sucede ahora", destaca el rabino Bater. "Evaluemos si la lista de lo que hasta hoy teníamos como prioridades era lo que nos hacía ser verdaderamente libres o si nos estaba esclavizando. Pensemos que así como de Egipto salió todo el pueblo, ayudados entre todos, así vamos a salir de esta pandemia: pensando en el más necesitado y con solidaridad.", concluye.

