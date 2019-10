Cómo es el entrenamiento de titanes de Lewis Hamilton

Una técnica que combina ejercicios de funcional y boxeo y permite trabajar todo el cuerpo Crédito: Gentileza

Fuerza, equilibrio y coordinación son los tres puntos clave en que se apoya esta nueva práctica que realiza el británico Lewis Hamilton, quíntuple campeón de Fórmula 1. ¿De qué se trata? "Es un tipo de entrenamiento que cualquier persona puede hacer. El objetivo de Hamilton es estar liviano y ágil, dos características que son muy demandadas por su disciplina, el automovilismo. Es una actividad con alta exigencia aeróbica, porque no sólo utiliza técnicas de boxeo, sino que implementa de manera eficiente las metodologías del entrenamiento funcional. Fusionadas, estas disciplinas trabajan la integridad del cuerpo dándole una mayor eficiencia a las funciones corporales", explica Fiorella Fraccaro, entrenadora.

Es sabido que el entrenamiento funcional permite trabajar los distintos grupos musculares en un circuito, en el que se alternan distintos tipos de ejercicios. Favorece la flexibilidad, la estabilidad, el equilibrio, la movilidad y la fuerza. Además, mejora la relación entre el sistema nervioso y el musculoesquelético. Al fortalecer músculos y articulaciones previene lesiones, mejora la postura y además facilita la quema de grasas. En paralelo, el boxeo es una disciplina que también permite trabajar todos los músculos del cuerpo, mejora la resistencia física, ayuda a liberar el estrés, define y tonifica los músculos a la vez que incrementa la masa ósea. Favorece la estabilidad, el equilibrio y los reflejos, a la vez que ayuda a quemar grasas.

Hamilton presentó este nuevo tipo de entrenamiento junto al boxeador mexicano Julio César Chávez

Esta nueva técnica reúne los beneficios de ambas prácticas. "Se trabaja principalmente el tren superior con ejercicios clásicos de funcional como la utilización de barras para bíceps y tríceps, pelotas con relleno y discos para fortalecer abdominales, se realizan planchas. Asimismo, y con un ritmo acelerado, se integra esta rutina a un circuito de boxeo sumando técnicas para los golpes y la práctica para el aumento de la fuerza y la resistencia", aclara.

Entre los beneficios de este mix entre boxeo y entrenamiento funcional, se encuentra una mayor adaptabilidad, porque el cuerpo está preparado funcionalmente para cualquier acción, logra articulaciones y músculos fuertes, esto permite que el cuerpo no sufra lesiones, y repercute en un aumento de la calidad de vida.

El entrenamiento de Hamilton con la actriz Julieta Nair Calvo; ambos son embajadoras de Puma

Hamilton presentó este nuevo tipo de entrenamiento junto a Julio César Chávez, boxeador mexicano, en el marco del lanzamiento de las nuevas zapatillas LQD CELL Tension de Puma, diseñadas para un entrenamiento de alto rendimiento. Allí estuvieron las dos embajadoras de Puma en la Argentina, la actriz Julieta Nair Calvo y Fraccaro, quienes se interiorizaron sobre esta nueva forma de ejercitarse que combina la performance funcional y el boxeo y es la elegida por Hamilton para mantenerse en forma. Uno de los momentos más esperados del encuentro fue cuando Hamilton y Chávez subieron al ring para probar el nuevo modelo y mostrar algunos de los ejercicios del que llaman el nuevo entrenamiento de titanes.

Según Fraccaro, si bien Hamilton realiza esta rutina a diario en dos turnos, un deportista amateur puede hacerla unas tres veces por semana, una hora cada vez que entrena. "En el caso de Hamilton, este entrenamiento le permite lograr una reacción y una respuesta automática ante los desafíos que se le presentan en cada carrera, además de ganar fuerza en sus manos, brazos y cuello. Hay que tener en cuenta que en la Fórmula 1, el cuello se prepara para soportar altas fuerzas y es necesario conseguir tener sujeta la cabeza, esto hará que ésta no se golpee. Si el cuello no es lo suficientemente fuerte, entonces su cabeza no se quedará en la posición correcta y, por lo tanto, se perderá el enfoque", explica la entrenadora.