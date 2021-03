Cómo es la rutina física con la que Jennifer Aniston desafía el paso del tiempo

Jennifer Aniston tiene 52 años, aunque a juzgar por su apariencia física, su edad parece solo tener correlato con su fecha de nacimiento. El tiempo no pasa para la actriz estadounidense, pero su figura no es obra de un milagro, si no que lo logra en base a cuidar su imagen con una dieta sana y un riguroso entrenamiento, cuya rutina trascendió de qué se trata.

De hecho, su personal trainer, Leyon Azubuike, contó en la revista Womens Health que una de las protagonistas de Friends entrena de tres a siete días a la semana. Su rutina incluye boxeo, spinning, ejercicios de fuerza, actividades con bandas elásticas y yoga.

“Si tiene un rodaje a las 3 de la mañana y tenemos que hacer ejercicio antes, vamos. Nos respetamos mutuamente en ese sentido, así que es un constante ir y venir con respeto y comprensión mutuos”, explicó Azubuike. Y agregó: “Definitivamente hay que elogiarla”.

Azubuike también se refirió a cómo Aniston redobla su esfuerzo para mantener el abdomen plano. Una postura habitual para trabajar la zona es la plancha, en la que se colocan las manos estiradas bajo los hombros y las piernas extendidas. En general, el objetivo de este ejercicio es permanecer en la misma posición entre 10 y 30 segundos y progresar hasta aguantar un minuto, pero Jennifer llega hasta los tres.

Asimismo, describió que la actriz combina la plancha con la tabla lateral, en la que se parte desde la posición anterior, se eleva primero un brazo y después el otro. También en su rutina anaeróbica se incluye la clásica ejercitación de -con su cuerpo sostenido por sus brazos y sus pies- llevar su mano derecha a su hombro izquierdo y viceversa.

La expareja de Brad Pitt, también practica un ejercicio en el que acostada sobre una esterilla con los pies y el torso en alto, acerca sus manos a los pies en repetidas ocasiones. Luego, colgada sobre una barra para hacer dominadas, eleva sus rodillas hasta su pecho.

LA NACION