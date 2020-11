Cómo fue la sorpresiva reaparición del príncipe Harry en la televisión británica

El duque de Sussex apareció mediante una comunicación a la distancia en un programa de baile de la BBC para saludar a uno de sus mejores amigos, que participa en ese ciclo Crédito: Captura BBC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 13:38

El príncipie Harry volvió a aparecer en la televisión británica por primera vez desde que en el mes de enero de este año tomara la decisión de abandonar la familia real inglesapara irse a vivir a los Estados Unidos con su esposa Meghan Markle.

El príncipe Harry aparece en la televisión británica por primera vez desde que abandonó la realeza británica.- Fuente: BBC 00:28

Video

La sorpresiva aparición del duque de Sussex en la pantalla chica del Reino Unido se dio a través de una comunicación a la distancia, en la que el nieto de la reina Isabel II saludó a uno de los participantes del programa Strictly Come Dancing -una especie de Bailando por un sueño inglés-, John-James Chalmers, uno de los mejores amigos del príncipe y a su pareja profesional, Amy Dowden.

Con una apariencia sonriente y simpática, Harry sorprendió a su amigo desde la distancia, a través de una pantalla de notebook. "Bonito bronceado J.J. Hola, Amy", comenzó a decir el duque de Sussex en su aparición en el programa de la cadena BBC.

El hijo menor del príncipe Carlos y Lady Diana Spencer dijo sentirse muy orgulloso del desempeño de su amigo en el programa. "No sos un bailarín, lo que demuestra que podés hacer cualquier cosa que te propongas, algo que me parece increíble. Estás provocando un impacto en la sociedad", señaló el príncipe, que en enero de este año decidió abandonar las obligaciones correspondientes a la familia real británica.

Chalmers fue herido por una explosión en Afganistán cuando estaba en la Marina y luego ganó una medalla en los Juegos Invictus, una competencia deportiva creada por Harry para los veteranos heridos o con discapacidades Crédito: Captura BBC

Chalmers, el amigo de Harry, es ahora un presentador televisivo británico, pero años antes, mientras servía en la Marina Real Británica en Afganistán, fue herido gravemente por la explosión de una bomba. Esto ocurrió en 2011, y tres años después, el exmarine participó y se hizo famoso al ganar una medalla en los Juegos Invictus, una competencia creada por el propio príncipe Harry para que veteranos de guerra heridos o inválidos formen parte de diversos eventos deportivos.

En 2016, Chalmers regresó a los Juegos Invictus, pero esta vez como embajador y no como participante. Además, participó de la cobertura de esa edición de la competencia. "Si el príncipe Harry no hubiera creado los Juegos Invictus, no habría tenido ese momento catalizador que cambió mi vida para siempre", aseguró el participante del programa, de 36 años, en otra secuencia de Strictly Come Dancing.

JJ Chalmers, el amigo de Harry, junto a su compañera en el programa de baile, observan la pantalla desde donde les habla el príncipe Harry Crédito: Captura BBC

En una entrevista que dio para el medio inglés Hello!, Chalmers había asegurado que Harry se encontraba feliz de su participación en el programa de baile. También decía que un antecedente como bailarín, aunque más informal, lo había tenido precisamente en la boda de los duques de Sussex. "Recuerdo haber bailado en la boda de Harry y Meghan. Fue una especie de reencuentro, ya que había muchos amigos comunes míos y de Harry allí", contaba el amigo del príncipe entonces.

Tanto Chalmers como su mujer, Kornelia Chitursko, con la que tiene un hijo, asistieron al enlace de Harry y Meghan, que tuvo lugar el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, y estuvieron en la celebración posterior, una fiesta privada en Frogmore Cottage.