Cómo sacar agua del oído

La sensación de oído tapado es una de las consultas más frecuentes en las guardias médicas durante el verano. Ya sea por el ingreso de agua en piletas o el mar, por los cambios de presión durante los vuelos de vacaciones, o por la acumulación natural de cerumen, la pérdida parcial de la audición y la presión interna resultan sumamente molestas.

Sin embargo, lo que parece una solución simple puede convertirse en una lesión grave si se intenta resolver de manera incorrecta, poniendo en riesgo la integridad del tímpano.

Es fundamental ir a un médico GETTY IMAGES

El oído es un órgano delicado y autolimpiante. Entender cómo funciona es el primer paso para tratarlo con el cuidado que merece y evitar infecciones como la otitis externa, muy común en febrero.

A continuación, los métodos seguros para sacar agua del oído:

1 Agua atrapada después de nadar

Es la causa más usual de oído tapado en vacaciones. Cuando el agua queda retenida detrás de una pequeña acumulación de cera o por la propia tensión superficial, genera una sensación de burbujeo y presión.

Algunos métodos eficientes:

La técnica de la gravedad: inclinar la cabeza hacia el lado afectado y sacudirla suavemente o tirar del lóbulo de la oreja hacia atrás y hacia abajo suele ser suficiente para que el agua drene por sí sola.

inclinar la cabeza hacia el lado afectado y sacudirla suavemente o tirar del lóbulo de la oreja hacia atrás y hacia abajo suele ser suficiente para que el agua drene por sí sola. Secado seguro: utilizar la punta de una toalla limpia o un secador de pelo a temperatura mínima y a unos 30 centímetros de distancia ayuda a evaporar la humedad residual sin dañar el conducto.

2 Cambios de presión por viajes

Al viajar en avión o subir montañas, la diferencia de presión entre el oído medio y el exterior bloquea la trompa de Eustaquio.

Para destapar los oídos en estas situaciones, se recomiendan maniobras que igualen las presiones de forma mecánica: bostezar, masticar chicle o realizar la maniobra de Valsalva (exhalar suavemente por la nariz mientras se mantienen las fosas nasales apretadas y la boca cerrada).

Los hisopos podrían provocar una perforación en el tímpano

3 Tapones de cera: qué no hay que hacer

El cerumen no es suciedad, sino una barrera protectora contra bacterias y polvo. Sin embargo, cuando se acumula en exceso, puede bloquear el canal auditivo.

Tener en cuenta:

Cuidado con los hisopos: el uso de bastoncillos de algodón es la causa número uno de perforaciones de tímpano y de tapones compactos. El hisopo empuja la cera hacia el fondo, agravando el problema.

el uso de bastoncillos de algodón es la causa número uno de perforaciones de tímpano y de tapones compactos. El hisopo empuja la cera hacia el fondo, agravando el problema. Gotas ablandadoras: solo si el médico lo indica, se pueden utilizar gotas de venta libre que contienen peróxido de hidrógeno para ablandar el tapón antes de una limpieza profesional.

El mal empleo de los hisopos pueden provocar daños en los oídos Imagen de Adriano Gadini en Pixabay

4 Cuándo acudir al médico de inmediato

Si la sensación de oído tapado persiste por más de 24 horas, si aparece dolor intenso, supuración de líquido o sangre, o si se percibe un zumbido constante, se debe evitar cualquier remedio casero y acudir a un profesional.

Una limpieza realizada por un médico mediante aspiración o lavado con instrumental estéril es un procedimiento rápido, indoloro y, sobre todo, seguro.